若疫情成常態 楊鎮浯考慮小三通及再發振興券
武漢肺炎疫情遲遲未見和緩，金門縣長楊鎮浯今天表示，小三通是金門的經濟命脈之一，如果疫情成為常態，他將建請中央對小三通採取新作為；此外，楊鎮浯也不排除再發振興券。
今天是春節假期後的第一個上班日，楊鎮浯在接受記者訪問時表示，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，「小三通」暫時關閉，對以觀光為主的金門造成巨大影響。
楊鎮浯表示，小三通是金門的經濟命脈之一，不能無限期停航；如果疫情成為常態，他將向中央建議採取新的作為。
此外，楊鎮浯表示，如果今年清明節過後，疫情未見和緩，縣府將會啟動紓困、振興產業方案，其中包括不排除在縣議會的支持下，再發振興券挽救經濟；至於發放的金額和方式，縣府正研議中。
去年金門縣政府獨步全台發放「1+1振興券」，帶來新台幣5.6億元消費額。楊鎮浯表示，縣府已展現超前部署的決心與能耐，如果疫情持續嚴峻，在縣議會支持的前提下，縣府會在去年振興券成效顯著的基礎下，再次發放振興券，而且方法更簡便、幅度更擴大。
此外，楊鎮浯表示，對於金門的龍頭─金門酒廠，縣府也會要求推出更多振興經濟配套措施，活絡整個地區景氣。
楊鎮浯說，今年的春節是「防疫春節」；面對遲遲未見和緩的疫情，縣府會努力維持「零確診」成績，防疫絕不鬆懈。
而鑑於疫情考量，有別於過去縣府新春團拜方式，楊鎮浯上午在副縣長黃怡凱、秘書長陳朝金等人陪同下，一一到各處室拜年，向員工問好，勉勵大家一起為金門打拚。
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