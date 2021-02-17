快訊

蔡英文霸氣回應台灣新塗裝 海巡署收回高層指示聲明致歉

美國南方大停電：極端寒流癱瘓火力發電？冰封4百萬人

若疫情成常態 楊鎮浯考慮小三通及再發振興券

中央社 / 金門縣17日電

武漢肺炎疫情遲遲未見和緩，金門縣長楊鎮浯今天表示，小三通是金門的經濟命脈之一，如果疫情成為常態，他將建請中央對小三通採取新作為；此外，楊鎮浯也不排除再發振興券。

今天是春節假期後的第一個上班日，楊鎮浯在接受記者訪問時表示，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，「小三通」暫時關閉，對以觀光為主的金門造成巨大影響。

楊鎮浯表示，小三通是金門的經濟命脈之一，不能無限期停航；如果疫情成為常態，他將向中央建議採取新的作為。

此外，楊鎮浯表示，如果今年清明節過後，疫情未見和緩，縣府將會啟動紓困、振興產業方案，其中包括不排除在縣議會的支持下，再發振興券挽救經濟；至於發放的金額和方式，縣府正研議中。

去年金門縣政府獨步全台發放「1+1振興券」，帶來新台幣5.6億元消費額。楊鎮浯表示，縣府已展現超前部署的決心與能耐，如果疫情持續嚴峻，在縣議會支持的前提下，縣府會在去年振興券成效顯著的基礎下，再次發放振興券，而且方法更簡便、幅度更擴大。

此外，楊鎮浯表示，對於金門的龍頭─金門酒廠，縣府也會要求推出更多振興經濟配套措施，活絡整個地區景氣。

楊鎮浯說，今年的春節是「防疫春節」；面對遲遲未見和緩的疫情，縣府會努力維持「零確診」成績，防疫絕不鬆懈。

而鑑於疫情考量，有別於過去縣府新春團拜方式，楊鎮浯上午在副縣長黃怡凱、秘書長陳朝金等人陪同下，一一到各處室拜年，向員工問好，勉勵大家一起為金門打拚。

楊鎮浯 疫情 金門

延伸閱讀

楊鎮浯金門機場接機 大發紅包迎接鄉親返鄉過年

楊鎮浯視察傳統市場 關心年貨交易並向攤販賀年

金門點亮平安燈 邀民眾農曆春節遊石雕公園

國防部禁勞軍 楊鎮浯改邀駐軍縣府「作客」贈加菜金

相關新聞

墾丁森林遊樂區多了它 遊客不怕走到腳發軟

由林務局經營管理的墾丁國家森林遊樂區，是台灣第1座熱帶植物林，面積廣達75公頃、海拔高度約200至300公尺，對行動不便...

影／屏東縣民公園開放不到2周 廁所上方矮牆遭塗鴉

屏東縣府將荒廢27年的台糖舊紙漿廠遺構活化再生，打造20公頃屏東縣民公園，縣民公園二期計畫在2月5日正式開放，蛻變新藍帶...

疫情若清明後未見和緩 金門縣府考慮再發振興券

今天是春節假期後的第一個上班日，配合中央防疫規定，金門縣政府已連續2年取消「新春聯合團拜」，僅由金門縣長楊鎮浯偕同副縣長...

高雄燈會小提燈「牛揹揹」亮相 可放手機

高雄市今年雖因新冠疫情的影響，取消燈會活動，但沒有取消小提燈發送。觀光局今天公布今年的燈會小提燈「牛揹揹」，是一款兼具小...

屏東森林圖書館回到最美 即起推出跨館通閱通還

屏東縣立圖書館總館歲修完成，昨起恢復營運，再度創下單日入館人數破萬紀錄，歲修後的圖書館，強化館內親子友善措施、優化3樓戶...

下架韓國瑜愛情摩天輪 陳其邁拋亞灣2.0新創意

高雄市前市長韓國瑜受注目和議論的政見之一「愛情摩天輪」確定無法實現，對於高雄港沿港區域和亞灣區的建設，高雄市長陳其邁今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。