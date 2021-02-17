可放手機小提燈牛揹揹亮相 陳其邁挑戰黃偉哲侯友宜

高雄市今年雖因新冠疫情的影響，取消燈會活動，但沒有取消小提燈發送，觀光局今天公布今年的燈會小提燈「牛揹揹」，是一款兼具小小隨身包功能、用背的小提燈，可放口罩、捷運卡、證件、手機，高雄市長陳其邁今天公開「牛揹揹」的同時也向台南市長黃偉哲、新北市長侯友宜喊話，強調高雄今年的小提燈一定是全台第一。

陳其邁說，這款小提燈將從19日起，每天上午9時到下午5時在全市38個區公所和壽山動物園限量發送，送完為止。

「牛揹揹」小提燈是從法國學成歸國的設計師林佳葦用兩星期時間設計出來的，她表示，小提燈造型靈感來自高雄流行音樂中心，以幾何切面的具象式牛頭呈現，充分演繹出科技、時尚的風格，連接背帶時，可兼具提燈與包包的功能,可頸掛、側背或斜背，成為搭配造型的一個可愛配件，回到家，將背帶卸去，利用後方的孔洞，即可掛在牆上，搖身一變成為可愛的壁掛裝飾。

林佳葦示範小提燈的摺法，背面有八角形紙盒，可當置物空間，也加強提燈的承重力，除了可收納輕量的隨身物品，也可放入較重的手機，打開手機的燈，就可當提燈的照明；小提燈的主結構牛頭之外，另有小配件，包括鬍子、眼鏡、領結、髮飾等，可以讓小男生、小女生搭配在牛頭上，來點個人化的造型，並有畫龍點睛之妙。