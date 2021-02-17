聽新聞
test
0:00 / 0:00
開工日 高雄空品欠佳午後轉好
7天連假過後，今天是開工日，上午高雄戶外空氣品質為「局部紅色警示」，與昨天相比，空氣品質轉差。隨著強烈冷氣團南下，空氣品質在下半天將轉好。
高雄市環保局「空品報你知」觀測，由於北風在凌晨逐步增強，推進累積在西半部的汙染物南下，今天正通過高雄，因為高雄境內的風速尚未明顯上升，導致擴散條件不佳，空氣品質也相對較差。今天偏北風情況是愈晚愈強，空氣品質在下半天將有較明顯改善。
今天上半天，北風推進西半部汙染南下、通過，愈接近中午，擴散條件會愈好，上風處汙染貢獻也減低，平地空氣品質為「局部紅色警示」轉為「橘色提醒」。下半天北風持續增強，擴散條件轉好，有少量境外汙染跟隨南下，空氣品質為「普通至橘色提醒」等級
今天天氣愈晚愈涼冷，也會明顯起風，要注意早晚溫差。運動建議，上半天要減少戶外劇烈運動，下半天視空氣變化增減。
興達電廠今天1、2、4號機停機中，3號機友善降載減排中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言