春節最後一天 尚義機場6600旅客離開金門

今天是春節連假最後一天，金門航空站表示，今天提供單向54架次航班，預估全天離站載客率約99%，載運約6600人次旅客離開金門，返回台灣工作崗位。整體疏運順暢有序。

金門航空站主任洪念慈表示，今天接續提供聯合候補單一窗口服務，從上午6時30起開放旅客登記候補，登記候補到下午4時止，總登記人數約130人次，各航線疏運順利，除了台南航線還有3人等待候補外，其餘各航線現場都已無候補旅客。

洪念慈表示，今天共提供單向54架次航班，其中E-190機型以上大飛機共有27架次，單向共提供6658個座位，到下午5時各航線航班疏運順利，大部分航班滿載外，部分航班經候補後，仍有零星空位。

航空站預估今天全天離站載客率約99%，載運離站旅客約6600人次。