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連假最後一天 屏東國道、省道各景區交通大致順暢

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
國道、省道屏東境內車流大致順暢。圖／民眾提供
國道、省道屏東境內車流大致順暢。圖／民眾提供

今天大年初五，連假最後一天，國道、省道屏東境內車流大致順暢，警方統計，台1線與台17線，南下車流最高為2102輛；北上則為2180輛，其餘時段，車流皆維持1千輛左右，並無塞車情形，台1線南下、北上平均車速約為時速60公里。屏東各分局轄區，也會持續注意交通狀況，彈性運用號誌，以維持車流順暢。

警方統計，今天上台1線與台17線，清晨時段，車流皆不到1千輛，直到接近中午12時許，南下車流，最高來到2102輛；北上下午1時許，北上則為2180輛，，並無塞車情形，也未達實施調撥車道標準，且台1線南下、北上平均車速約為時速60公里。

另外，屏東農業熱帶博覽會場、南灣、墾丁路段、茉莉灣及雙流森林遊樂園區、山川琉璃吊橋三地門端、霧台神山社區道路等景區周邊道路大致順暢。屏東各分局轄區，也會持續注意交通狀況，彈性運用號誌，以維持車流順暢。

國道、省道屏東境內車流大致順暢。圖／民眾提供
國道、省道屏東境內車流大致順暢。圖／民眾提供

屏東 塞車

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