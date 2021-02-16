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高雄走春！佛光山平安燈會低調登場 展至3月12日
佛光山平安燈法會今年因疫情取消放煙火與無人機展演，已布置完成的花燈區仍開放參觀，另改推雲端點燈讓信眾祈福，禮佛人潮因此明顯減少。佛光山指出，今年花燈以「花開四季迎豐年」為主題，展至3月12日止，遊客一律戴口罩、量體溫才能進場。
受疫情影響，高雄市府今年取消高雄燈會，佛光山也取消光照大千煙火施放，園區內有工作人員舉牌，提醒遊客要注意防疫。
「佛光山2021年春節平安燈法會」從農曆正月初一（2月12日）展至正月廿九日（3月12日），為期一個月，燈會以星雲大師題寫的新春賀辭「花開四季．耕耘心田」當主軸。
法會原本規畫「花開四季迎豐年」、「耕耘心田智慧開」、「賞燈春遊打卡趣」、「美味蔬食安心嚐」四大主題，考量疫情不宜群聚，今年春節首推「線上修持」與「雲端點燈」，除夕辭歲普佛、早殿課誦、禮千佛法會、上燈法會等活動均改為直播進行。
佛光山指出，2020年疫情肆虐，平安燈寓意平安吉祥，含有照破黑暗、給予光明的意義，盼藉由佛光普照，使人間充滿溫馨、幸福、光明與和諧。
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