高雄市港合一 大港橋棧貳庫讓海風吹進民眾生活

高雄市以港都聞名，民眾過去卻與港區有著一段距離。隨高雄市政府與台灣港務公司高雄分公司合力推動「市港合一」，在棧貳庫與大港橋陸續啟用後，亞洲新灣區逐漸進入市民生活。

高雄雖有「港」，但早期市港分治，港區隸屬管制區，民眾無法靠近港口，直到近年開始實施「市港合一」，高雄港務公司及高雄港區土地開發公司2018年宣告打開高雄港，讓以棧貳庫為首的高雄港1至10號碼頭解除管制，終於向市民開放。

當時啟用的棧貳庫至今也營運兩年多，這個前身是日治時期砂糖存放的倉庫，經過活化及修復後，成為高雄港專屬的在地文創、餐飲、展覽空間。相比以往，民眾與海的距離更接近了，只要來到棧貳庫，就能與2號碼頭海風，共同眺望高雄港景致。

但前往港口的路還是不容易。雖然1至10號碼頭開放了，高雄港跟城市仍有一段距離，讓同樣由老舊倉庫群活化形成的駁二藝術特區，只能跟碼頭旁的蓬萊倉庫群，隔著110公尺的海水遙相對望。

因此，為讓大港居民能更輕易走入港區，台灣港務公司斥資新台幣3.2億元，在鹽埕區大義路底興建大港橋，串聯蓬萊商港區與駁二特區，並在去年7月順利啟用，讓駁二觀光客可以透過橋梁抵達從前管制已久的1至10號碼頭。

隨著中央與地方齊力在高雄港推動遊艇觀光產業，位於高雄港第三船渠的大港橋被譽為「串聯亞洲新灣區的最後一哩關鍵工程」，為了同時兼顧陸路行人通行及水路遊艇行經，需要具備旋轉功能。

在建造過程中，為了保護岸邊的咾咕石，並減少影響輕軌遊客的動線，高雄港務公司決定，施工改以海上升降工作平台船搭運大型機具作業，取代傳統陸上便橋構台，最後耗時兩年時間，建造完成。

完工後的大港橋有著離橋面高3公尺的白色鯨豚流線型設計，並以111公尺列居亞洲最長跨港旋轉橋，而5公尺至11公尺的橋寬，則可供550人及自行車同時通行，縮短30分鐘路程。重點是，大港橋可在3分鐘內完成水平運轉，讓第三船渠的船舶及遊艇照常通行。

獨立設計與建造大港橋的高雄港務公司指出，大港橋為亞洲新灣區北端重要水岸拼圖，位置緊鄰高雄輕軌駁二大義站，結合高雄輕軌，可串聯駁二藝術特區、高港棧庫群，形塑親水遊憩的海上風情，並大幅提升高雄港市水岸觀光產業效益。

站上大港橋景觀平台，不只可以遠眺85大樓，還能看到包含高雄流行音樂中心的亞洲新灣區，形塑出高雄港灣新樣貌。如今，輕軌列車沿著高雄港向前進，走過大港橋、駁二與棧貳庫，最後進入哈瑪星，高雄市區與港口日漸縫合，讓曾經遙不可及的碼頭，也終於成為市民日常。