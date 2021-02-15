「打工換水」小嫻來熱博當一日店長 推廣農再社區產品

去年底移居屏東縣恆春的藝人小嫻今在2021屏東熱帶農業博覽會農村再生區客串「一日店長」，與屏東的縣長潘孟安一起閒話家常，分享移居屏東的美好，促銷屏東農村生產的農產品與美妝保養品，吸引現場民眾搶好康。

小嫻去年底移居恆春，今一早開車北上到熱帶農業博覽會場域，還差點迷路，潘孟安說，屏東物產豐饒，花果天堂，更是生技產品、面膜生產故鄉，農村再生將地方特色產業商業化，藉由社區擾動，讓農村年輕人願意回來，從地方文化，產業精緻化提升，將原來的包裝導入商業美學，結合生物科技，讓農產品發揮到淋漓盡致。

潘孟安說，農在社區推出食品、美妝保養品，讓農民生產安心，消費者買的安心，創造農村經濟提升轉型，感謝小嫻，新屏東人替屏東的物產代言，擔任一日店長，從恆春開車一百公里來屏東代言「打工換水」，小嫻也跟他說，未來要為屏東觀光場域、物產，一起行銷，「謝謝她願意在屏東跟我們一起築夢」。

「很感動」，小嫻說，看到屏東縣府對農民的規畫幫助，行銷農民，很棒。她在都市長大，去年入籍成為恆春人，每次看到種洋蔥的農民，現在她住的地方也有種火龍果，她發現單純的當農夫是很快樂事情，但還沒有體會到當農夫辛勞。

小嫻今協助推銷農在社區產品，了解光合菌，小嫻說，很想推廣，讓農民減少使用化學肥料，幫助空氣好一點，也能幫助農民，讓農產豐收，她想加入；小嫻覺得縣長潘孟安「超親切的」，她說，屏東有很多很美的地方等著大家來發現。

今天行銷農村社區出產的新鮮蔬菜水果，採用友善土地的方式栽種，限量5藍，還有社區生產的保養系列產品，讓愛美的小嫻愛不釋手，膠原蛋白的龍膽石斑面膜、清雅花香的野薑花面膜，與清涼保濕的天然絲瓜水等，推出5組「期間限定水水福袋」。