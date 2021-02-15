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春節連假尾聲打牙祭 高市力推綠色友善餐廳

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市農業局不定期推出各種時令主題餐會，由綠色友善餐廳主廚操刀，推出在地食材美味佳餚，鼓勵消費者共同響應在地食材季節限定料理。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局不定期推出各種時令主題餐會，由綠色友善餐廳主廚操刀，推出在地食材美味佳餚，鼓勵消費者共同響應在地食材季節限定料理。圖／高雄市農業局提供

春節連假已近尾聲，把握假期最末打牙祭，高雄市推薦轄內45家「綠色友善餐廳」，風格包羅萬象，食材從產地到餐桌，都經安全控管，料理的美味也讓人吮指留香。

高市府農業局結合農業與餐廳業者大力推動綠色友善餐廳驗證，也委託高雄餐旅大學辦理評鑑，評鑑指標包括能源節省、環境保護、綠色安心飲食、綠色採購、永續經營以及衛生安全等6大項，為消費者嚴格把關，目前全市有45家餐廳通過驗。

代理局長王正一表示，綠色友善餐廳風格不一，從大型餐飲集團到歐式、法式、日式、台式及印度料理等都有。高雄餐旅大學餐旅學院院長劉秀慧也說，透過教育訓練，業者除使用安全食材，也到產地觀摩，更能感受高雄在地農產的品質與價值。

LAONE餐廳師傅簡天才說，農業局不定期推出各種時令主題餐會，由綠色友善餐廳主廚操刀，推出在地食材美味佳餚，鼓勵消費者共同響應在地食材季節限定料理。

農業局代理局長王正一說，綠色友善餐廳正符合消費者追求安全、環保、健康飲食的潮流時尚，也促農產品從生產、販售到食用，形成一個安全的網絡，相關資訊可上高雄市政府農業局網頁查詢。

高雄市綠色友善餐廳，風格包羅萬象。圖／高雄市農業局提供
高雄市綠色友善餐廳，風格包羅萬象。圖／高雄市農業局提供
高雄市綠色友善餐廳促農產品從生產、販售到食用，形成一個安全的網絡，為消費安全把關。圖／高雄市農業局提供
高雄市綠色友善餐廳促農產品從生產、販售到食用，形成一個安全的網絡，為消費安全把關。圖／高雄市農業局提供

高雄市 印度

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