聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節連假尾聲打牙祭 高市力推綠色友善餐廳
春節連假已近尾聲，把握假期最末打牙祭，高雄市推薦轄內45家「綠色友善餐廳」，風格包羅萬象，食材從產地到餐桌，都經安全控管，料理的美味也讓人吮指留香。
高市府農業局結合農業與餐廳業者大力推動綠色友善餐廳驗證，也委託高雄餐旅大學辦理評鑑，評鑑指標包括能源節省、環境保護、綠色安心飲食、綠色採購、永續經營以及衛生安全等6大項，為消費者嚴格把關，目前全市有45家餐廳通過驗。
代理局長王正一表示，綠色友善餐廳風格不一，從大型餐飲集團到歐式、法式、日式、台式及印度料理等都有。高雄餐旅大學餐旅學院院長劉秀慧也說，透過教育訓練，業者除使用安全食材，也到產地觀摩，更能感受高雄在地農產的品質與價值。
LAONE餐廳師傅簡天才說，農業局不定期推出各種時令主題餐會，由綠色友善餐廳主廚操刀，推出在地食材美味佳餚，鼓勵消費者共同響應在地食材季節限定料理。
農業局代理局長王正一說，綠色友善餐廳正符合消費者追求安全、環保、健康飲食的潮流時尚，也促農產品從生產、販售到食用，形成一個安全的網絡，相關資訊可上高雄市政府農業局網頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言