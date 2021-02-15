春節連假尾聲打牙祭 高市力推綠色友善餐廳

春節連假已近尾聲，把握假期最末打牙祭，高雄市推薦轄內45家「綠色友善餐廳」，風格包羅萬象，食材從產地到餐桌，都經安全控管，料理的美味也讓人吮指留香。

高市府農業局結合農業與餐廳業者大力推動綠色友善餐廳驗證，也委託高雄餐旅大學辦理評鑑，評鑑指標包括能源節省、環境保護、綠色安心飲食、綠色採購、永續經營以及衛生安全等6大項，為消費者嚴格把關，目前全市有45家餐廳通過驗。

代理局長王正一表示，綠色友善餐廳風格不一，從大型餐飲集團到歐式、法式、日式、台式及印度料理等都有。高雄餐旅大學餐旅學院院長劉秀慧也說，透過教育訓練，業者除使用安全食材，也到產地觀摩，更能感受高雄在地農產的品質與價值。

LAONE餐廳師傅簡天才說，農業局不定期推出各種時令主題餐會，由綠色友善餐廳主廚操刀，推出在地食材美味佳餚，鼓勵消費者共同響應在地食材季節限定料理。