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濃霧退散 澎湖海空疏運順暢

中央社 / 澎湖縣15日電

受到濃霧影響，加上春節連假將結束，澎湖機場今天湧入搭機人潮，澎湖縣政府緊急包機來回7航班疏運滯留旅客，讓返澎過年的民眾都能順利返台。

馬公航空站今天從早上6時30分至晚上10時，共將起降各航線有158架次，疏運旅客初估近萬名往返台澎兩地。

澎湖地區昨天晚上至深夜籠罩在平流霧裡，澎湖機場因濃霧影響，共計有13個航班近1300多名旅客滯留，澎湖縣政府緊急聯絡民航局與航空公司，今天加開A321、A320等大型航機7個航班疏運滯留旅客。

春節連假已近尾聲，加上濃霧退散，澎湖機場湧入準備返台的鄉親，包括昨天滯留的民眾，候機室大廳與各航空公司櫃台都是大排長龍滿滿的人潮。

澎湖縣政府在機場開設的鄉親聯合候補機位，各航線也都有民眾登記候補，其中台北與高雄有5、60名登記，所幸在航空公司調度大型客機疏運下，可望順利紓解。

澎湖車船處所屬南海之星與台灣航業所屬台華輪，今天上午和下午也分別從馬公開往高雄。

澎湖 機場

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