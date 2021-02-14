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韓國瑜過年勤快PO文 年初三晚間還祝大家情人節快樂

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜今年春節連續PO文，大年初三晚間不忘祝情人們情人節快樂。圖／翻攝韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜今年春節連續PO文，大年初三晚間不忘祝情人們情人節快樂。圖／翻攝韓國瑜臉書

高雄市前市長韓國瑜卸下市長職之後，雖會在特殊節日上臉書貼文發抒感想或表達祝賀之意，但沒有像今年過年一樣，從除夕起每天貼文，今天晚間也貼文祝賀大家大年初三、情人節快樂。

韓國瑜除夕的「Happy 牛 Year！」，向大眾強調「過去這一年，大家經歷許多艱辛不易，我們因此更加珍惜身邊所有，也更期待揮別過去、迎接嶄新的一年」；大年初一貼文拜年，祝大家大吉大利大亨通、賺進鈔票一牛車；大年初二回娘家，他獻上祝福，也提醒女兒回娘家要記得帶著成雙成對的禮物回家歡聚一堂，讓好運成雙、福氣成堆。

今天大年初三，韓國瑜晚間發臉書文提及今天是老鼠娶親，所可以在家鬆快一日，這天吃飽睡好、整年心情好；年初三正好碰上西洋情人節，貼心的男士們記得下廚煮大餐、慰勞辛苦的另一半；祝福大家初三快樂、情人節快樂。貼文附圖，是下廚照。

事實上，這個月初起，韓國瑜就勤快發文，2月1日談趙少康申請回復國民黨籍、且不排除參選國民黨主席一事之事，對趙少康表達強烈敬意、強力支持，感謝他在國民黨最艱困的此刻願意挺身而出、擔起重任。

高雄市前市長韓國瑜今年春節連續PO文，大年初三晚間不忘祝情人們情人節快樂。圖／翻攝韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜今年春節連續PO文，大年初三晚間不忘祝情人們情人節快樂。圖／翻攝韓國瑜臉書

韓國瑜 情人節 國民黨

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