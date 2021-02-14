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屏東熱帶農業博覽會 農再料亭買得到龍膽石斑
屏東熱帶農業博覽會2月6日起到3月1日在屏東縣長治鄉登場，年初一、初二，平均每天湧入超過4萬人次，熱帶農業博覽會占地30公頃，24個主題區，其中農村再生專區，邀請縣內農村再生社區推廣優質農特產品，今年打造「農再料亭」，熱博也能買得到枋寮新龍社區的龍膽石斑，15日上午10點藝人小嫻將現身農再社區專區與民眾同樂，行銷農再社區的限量10組福袋（美妝、農特產各5組）。
屏東縣枋寮鄉新龍社區今年代表屏東縣角逐全國金牌農村競賽。枋寮鄉新龍社區，有著「龍膽石斑故鄉」稱號，透過農村再生建設及社區營造輔導，除以龍膽石斑發展循環經濟，還研發各式保養品，並導入以食漁教育為核心理念的漁村觀光遊程，讓更多人看見漁村的各種可能，悠活在「樂漁、慢漁、食漁」的漁村生活。
屏東熱帶農業博覽會農村再生區，規畫農再本舖、庄頭美容院、青年屏本事及農再料亭等4大主題區及19個社區特色攤位，展現在地特色伴手禮、風味美食、手工藝品。今年更首次推出「農再料亭」讓民眾逛農博也能買到漁貨。
農再專區內消費滿500元，還能加碼抽社區農特產品，限量200名。明天（2月15日）邀請移居到恆春的藝人小嫻，2月20日邀請屏東縣南州媳婦、藝人邵庭跟民眾同樂。
屏東縣府農業處提醒，進入熱博園區內，要戴口罩、量額溫、實名制，年初一有民眾入園未戴口罩，工作人員提供口罩後，仍不願戴口罩，工作人員最後請他離開；年初三、初四，預估是人潮最多時段，提醒民眾做好防疫措施。
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