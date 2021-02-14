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西洋情人節陳其邁臉書放閃 原來他愛她

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市長陳其邁今天趁西洋情人節，在他的臉書「放閃」。圖／摘自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁今天趁西洋情人節，在他的臉書「放閃」。圖／摘自陳其邁臉書

高雄市長陳其邁今天趁西洋情人節，在臉書上「放閃」，開頭「情人節快樂！」，緊接吐露「在我的心中，一直有一個願望，想要將我所有的心意，都讓你知道」，讓網友留言「好動人的表白」、「這麼會撩人」、「邁邁市長情人節快樂」。

許多人看到陳其邁在臉的書留言，還以為他是要對太太表白，結果看到最後，他才寫出「我愛你，高雄！」。留言貼上臉書3小時，馬上有9200人按讚。

陳其邁在臉書上留言，「這幾年我們的愛情就像是一齣高潮迭起的電視劇，我們一起完成了好多事情：

跨百光年，讓你的身影出沒在大大小小的螢幕中，此起彼落的彩色燈光更顯你的美麗；仁武產業園區動土、5G AIoT國際大聯盟成軍、招商破千億，不少企業看好你的魅力。

托嬰中心、公共教保、長照服務，一個一個完成，照顧每一個和我一樣深愛你的大小朋友，是我的動力。

這幾年不管發生什麼事，你始終是我最心愛的，未來我會用盡所有的力氣，把握這一生一次的機會，努力完成我對你的承諾。

其實，我很內向，不太會表達內心的感情。

不過，今天是大年初三也是西洋情人節，在這個特別的日子，我想大聲跟你說。

我愛你，高雄！

大年初三，祝大家新年快樂

西洋情人節，祝大家情人節快樂，犇向幸福

還沒買禮物、表達祝福的，記得要緊緊緊！」。

情人節 陳其邁

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