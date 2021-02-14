眼科醫師化身導覽員 陸續出版鹽埕、愛河漫遊走讀高雄

高雄眼科醫師沈政璋在鹽埕區開設區內唯一一家眼科診所，熱愛攝影、寫作的他，繼5年前出版「鹽埕漫遊」一書，他耗時3年書寫「愛河漫遊」，行醫之餘，他也化身導覽員，帶領大家領略高雄的不同風貌。

「醫生作家」沈政璋說，寫給常民看，帶領民眾認識愛河、認識鹽埕。「系統性的描寫，不是一窩蜂打卡式的介紹」，他繼4年前出版「鹽埕漫遊」後，跟著他走訪鹽埕，領略鹽埕區各式風貌，一個下午3個小時，絕無冷場，從時間、空間描述，猶如看到活生生，百年歷史的鹽埕小巨人。

他繼「鹽埕漫遊」後，花費3年，爬梳相關文史資料，出版「愛河漫遊」，他說，愛河是高雄的母親河，很獨特，愛河全長12公里，上、中、下游，各有風貌，「愛河流經城市最重要地方，每天都在我們的生活中，但我們卻漸漸遺忘城市歷史」。

「一條愛河，可以將整個高雄串起來，像珍珠一樣串起高雄美麗的城市風貌」沈政璋說，上游的愛河經過河堤社區、文藻，再到榮總附近，愛河的源頭和曹公新圳連結；愛河的中游有著不同風華，映入眼簾是中都窯廠的煙囪、中都濕地等，愛河的下游最浪漫，坐上愛之船，散步聊天吹風，不知不覺墜入愛河中。

走讀鹽埕、走讀愛河，沈政璋受圖書館、學校、協會等相關團體邀請帶領走讀，走讀愛河時，騎單車，感受愛河風華，走讀鹽埕，穿梭大街小巷，領略百年歷史小巨人，他說，光是鹽埕就有18種不同主題。