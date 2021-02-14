聽新聞
test
0:00 / 0:00

眼科醫師化身導覽員 陸續出版鹽埕、愛河漫遊走讀高雄

聯合報 / 記者劉星君／高雄即時報導
高雄眼科醫師沈政璋（左），行醫之餘，他也化身導覽員，帶領大家認識高雄，領略土地的故事。圖／沈政璋提供
高雄眼科醫師沈政璋（左），行醫之餘，他也化身導覽員，帶領大家認識高雄，領略土地的故事。圖／沈政璋提供

高雄眼科醫師沈政璋在鹽埕區開設區內唯一一家眼科診所，熱愛攝影、寫作的他，繼5年前出版「鹽埕漫遊」一書，他耗時3年書寫「愛河漫遊」，行醫之餘，他也化身導覽員，帶領大家領略高雄的不同風貌。

「醫生作家」沈政璋說，寫給常民看，帶領民眾認識愛河、認識鹽埕。「系統性的描寫，不是一窩蜂打卡式的介紹」，他繼4年前出版「鹽埕漫遊」後，跟著他走訪鹽埕，領略鹽埕區各式風貌，一個下午3個小時，絕無冷場，從時間、空間描述，猶如看到活生生，百年歷史的鹽埕小巨人。

他繼「鹽埕漫遊」後，花費3年，爬梳相關文史資料，出版「愛河漫遊」，他說，愛河是高雄的母親河，很獨特，愛河全長12公里，上、中、下游，各有風貌，「愛河流經城市最重要地方，每天都在我們的生活中，但我們卻漸漸遺忘城市歷史」。

「一條愛河，可以將整個高雄串起來，像珍珠一樣串起高雄美麗的城市風貌」沈政璋說，上游的愛河經過河堤社區、文藻，再到榮總附近，愛河的源頭和曹公新圳連結；愛河的中游有著不同風華，映入眼簾是中都窯廠的煙囪、中都濕地等，愛河的下游最浪漫，坐上愛之船，散步聊天吹風，不知不覺墜入愛河中。

走讀鹽埕、走讀愛河，沈政璋受圖書館、學校、協會等相關團體邀請帶領走讀，走讀愛河時，騎單車，感受愛河風華，走讀鹽埕，穿梭大街小巷，領略百年歷史小巨人，他說，光是鹽埕就有18種不同主題。

沈政璋說，一步一腳印，走讀城市，踏實生活，分享知識、快樂與愛，期許能散播更多種子分享給大家，一起來認識生活中的城市，領略不同風貌。

高雄眼科醫師沈政璋在鹽埕區開設眼科診所，熱愛攝影的他，繼5年前出版「鹽埕漫遊」一書，他耗時3年書寫「愛河漫遊」，行醫之餘，他也化身導覽員，帶領大家認識高雄不同風貌。記者劉星君／攝影
高雄眼科醫師沈政璋在鹽埕區開設眼科診所，熱愛攝影的他，繼5年前出版「鹽埕漫遊」一書，他耗時3年書寫「愛河漫遊」，行醫之餘，他也化身導覽員，帶領大家認識高雄不同風貌。記者劉星君／攝影
高雄眼科醫師沈政璋在鹽埕區開設眼科診所，熱愛攝影的他，繼5年前出版「鹽埕漫遊」一書，他耗時3年書寫「愛河漫遊」，行醫之餘，他也化身導覽員，帶領大家認識高雄不同風貌。記者劉星君／攝影
高雄眼科醫師沈政璋在鹽埕區開設眼科診所，熱愛攝影的他，繼5年前出版「鹽埕漫遊」一書，他耗時3年書寫「愛河漫遊」，行醫之餘，他也化身導覽員，帶領大家認識高雄不同風貌。記者劉星君／攝影
高雄眼科醫師沈政璋，行醫之餘，他也化身導覽員，帶領大家認識高雄，領略土地的故事。圖／沈政璋提供
高雄眼科醫師沈政璋，行醫之餘，他也化身導覽員，帶領大家認識高雄，領略土地的故事。圖／沈政璋提供

愛河 濕地 圖書館

延伸閱讀

國3、國10高雄路段逐現車潮 匝道塞車排長龍

大樂透頭獎獎落高雄「大福興」 一注獨得1億元

初二回娘家 國道高雄部分路段中午車流湧現

台鐵422次神秘列車 台北到潮州擁有無敵海景

相關新聞

擔心市集成防疫破口 衛生局限人流、禁飲食、加強取締

高雄市兩大過年市集鹽埕新樂街市集及左營蓮池潭走春市集今年不受疫情影響照常舉辦，主辦單位規定，入場遊客須全程戴口罩、禁止飲...

恆春半島走春潮湧現 遊客：白天塞老街、晚上塞大街

春節連假期間，返鄉與走春人潮陸續湧現，位於屏東恆春鎮中鎮內鬧區，初一開始人車潮便暴增，中正路一帶，先前才出現檢舉達人提出...

台鐵422次神秘列車 台北到潮州擁有無敵海景

南迴鐵路電氣化後台鐵出現1班神祕列車，繞行超過半個台灣，從台北到高雄窗外播映的是「無敵海景」和田野風光，有蔡英文總統推介...

眼科醫師化身導覽員 陸續出版鹽埕、愛河漫遊走讀高雄

高雄眼科醫師沈政璋在鹽埕區開設區內唯一一家眼科診所，熱愛攝影、寫作的他，繼5年前出版「鹽埕漫遊」一書，他耗時3年書寫「愛...

春節不只與家人團聚 仍有人默默為屏東「浪浪」付出

過年期間，眾人返鄉、與家人團圓圍爐之際，屏東仍有一群人，為了流浪貓狗犧牲與家人相處的時間，為流浪動物溫飽而奔波。社團法人...

為祈求今年平安 車城福安宮參拜人數不減反增

受疫情影響，車城福安宮將可能群聚的儀式，於年前宣布取消，即便如此，除夕、初一，福安宮仍許多民眾前往參拜，昨天屏東縣長潘孟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。