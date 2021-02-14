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高市迎財神抽紅包加倍 大年初五重新啟動加碼10萬包

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市政府「迎財神抽紅包」大年初五重新啟動，紅包數加碼至10萬包。圖／高雄市政府提供
高雄市政府「迎財神抽紅包」大年初五重新啟動，紅包數加碼至10萬包。圖／高雄市政府提供

高雄市政府、一卡通公司與LINE Pay合作，在除夕夜發送牛年限定Q版數位紅包，因民眾踴躍領紅包，除夕系統當機，高雄市政府今天宣布，2月16日大年初五，線上領紅包活動再次啟動，而且線上紅包加碼、加倍，數量由原先的5萬包增加至10萬包，讓更多民眾開心迎財神、接財氣。

高雄市政府今天表示，「迎財神開工抽紅包」線上領紅包活動，2月16日上午8點到2月17日下午2點，民眾可以透過高雄市政府LINE官方帳號的活動訊息，點擊完成線上登錄，登錄身分證字號即可參加。

高雄市政府與一卡通公司在除夕夜舉辦的「線上領紅包」，紅包金額從1元、2元、88元到888元不等，因民眾熱烈踴躍參與，系統壅塞，民眾紛紛到市府臉書留言表達不滿，迫使市府宣告活動暫緩，擇日再辦。

高雄市政府今天表示，為避免民眾因為一時熱烈參與，造成壅塞，活動形式略做調整，改為線上登錄制，10萬名額內，人人有獎，超出10萬人之後才改為抽籤方式，只要於活動期間完成登錄者並有LINE Pay Money帳戶者，都可參與領紅包活動，民眾可以不用急於第一時間登錄，避開網路壅塞，2月18日完成紅包抽籤與金額入帳。

高雄市政府「迎財神抽紅包」大年初五重新啟動，紅包數加碼至10萬包。圖／高雄市政府提供
高雄市政府「迎財神抽紅包」大年初五重新啟動，紅包數加碼至10萬包。圖／高雄市政府提供

紅包 高雄市 一卡通

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