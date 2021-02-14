高市迎財神抽紅包加倍 大年初五重新啟動加碼10萬包

高雄市政府、一卡通公司與LINE Pay合作，在除夕夜發送牛年限定Q版數位紅包，因民眾踴躍領紅包，除夕系統當機，高雄市政府今天宣布，2月16日大年初五，線上領紅包活動再次啟動，而且線上紅包加碼、加倍，數量由原先的5萬包增加至10萬包，讓更多民眾開心迎財神、接財氣。

高雄市政府今天表示，「迎財神開工抽紅包」線上領紅包活動，2月16日上午8點到2月17日下午2點，民眾可以透過高雄市政府LINE官方帳號的活動訊息，點擊完成線上登錄，登錄身分證字號即可參加。

高雄市政府與一卡通公司在除夕夜舉辦的「線上領紅包」，紅包金額從1元、2元、88元到888元不等，因民眾熱烈踴躍參與，系統壅塞，民眾紛紛到市府臉書留言表達不滿，迫使市府宣告活動暫緩，擇日再辦。