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擔心市集成防疫破口 衛生局限人流、禁飲食、加強取締
高雄市兩大過年市集鹽埕新樂街市集及左營蓮池潭走春市集今年不受疫情影響照常舉辦，主辦單位規定，入場遊客須全程戴口罩、禁止飲食，但有民眾反映還是有遊客邊走邊吃，擔心成為防疫破口，高雄市衛生局表示，將進行人流限制並派員加強取締。
左營蓮池潭市集從初一到初五、新樂街市集從除夕至初三，遊客進場前須先量體溫並戴口罩，員警也在入口處張貼禁止飲食公告，但因賣食物的店家不少，許多遊客還是會脫下口罩邊走邊吃。
有志工表示，今年攤位有600攤，比以往縮減了150攤，但因全高雄僅剩2個市集可以逛，不少遊客到此走走逛逛，志工也無法避免遊客邊走邊吃，他們如有看到攤商提供試吃，會拍照片交給衛生局開罰。
高雄市衛生局表示，衛生局為了防疫，規定參與市集攤商不能提供試吃及擺出桌椅，但有民眾昨天反映新樂街市集還是有攤商擺出桌椅，今天除了派員加強取締、宣導，市集各路口進行人流管制，如人數過多，將實施僅出不進，也強調有擺桌椅的攤商須以壓克力板隔開，否則將依法開罰。
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