恆春半島走春潮湧現 遊客：白天塞老街、晚上塞大街

春節連假期間，返鄉與走春人潮陸續湧現，位於屏東恆春鎮中鎮內鬧區，初一開始人車潮便暴增，中正路一帶，先前才出現檢舉達人提出60多件檢舉，警方也在該路段加強勸導，但仍有不少遊客，將汽機車臨停在周圍。另外，墾丁大街昨天晚上也實施今年首次「人車分道」，面對大批人車潮，有遊客笑稱，「白天塞恆春老街，晚上塞墾丁大街」。

恆春鎮中正路一帶，為鎮內鬧區，不僅鄰境中山路的恆春老街，許多店家也在此處開設，因此，不少民眾遊客為求便利，將汽機車臨停在此處，進而影響交通。該路段月前出現檢舉達人，陸續提出60多件檢舉，經審核，有50件明確違規，且違規樣態以妨礙他車通行處所停車居多。

為防違停現象，警方不僅在分局前方放置三角錐，也在相關路段加強禁止違停勸導，但還是有不少遊客，為了到附近店家消費，將車輛任意停放中正路一帶。附近店家表示，除了停靠的在路旁的車輛，看著道路上行駛的車輛，也感覺格外擁擠。