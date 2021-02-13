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恆春半島走春潮湧現 遊客：白天塞老街、晚上塞大街
春節連假期間，返鄉與走春人潮陸續湧現，位於屏東恆春鎮中鎮內鬧區，初一開始人車潮便暴增，中正路一帶，先前才出現檢舉達人提出60多件檢舉，警方也在該路段加強勸導，但仍有不少遊客，將汽機車臨停在周圍。另外，墾丁大街昨天晚上也實施今年首次「人車分道」，面對大批人車潮，有遊客笑稱，「白天塞恆春老街，晚上塞墾丁大街」。
恆春鎮中正路一帶，為鎮內鬧區，不僅鄰境中山路的恆春老街，許多店家也在此處開設，因此，不少民眾遊客為求便利，將汽機車臨停在此處，進而影響交通。該路段月前出現檢舉達人，陸續提出60多件檢舉，經審核，有50件明確違規，且違規樣態以妨礙他車通行處所停車居多。
為防違停現象，警方不僅在分局前方放置三角錐，也在相關路段加強禁止違停勸導，但還是有不少遊客，為了到附近店家消費，將車輛任意停放中正路一帶。附近店家表示，除了停靠的在路旁的車輛，看著道路上行駛的車輛，也感覺格外擁擠。
此外，除了恆春鎮內與老街，墾丁大街昨天晚上也實施今年首次「人車分道」，採封街式的方式，讓大街設為行人徒步區，得以遊客安心逛大街。一名許姓遊客說，無論恆春老街或墾丁大街，昨天就已經相當壅擠，今天初二起，一定有更多人出遊走春，到時候可能就變成「白天塞老街，晚上塞大街」。
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