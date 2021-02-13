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春節不只與家人團聚 仍有人默默為屏東「浪浪」付出

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟自投入動保以來，10多年如一日，每天清晨外出，定點餵養流浪貓狗，即使過年期間也不例外。圖／社團法人台灣愛狗人協會提供
社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟自投入動保以來，10多年如一日，每天清晨外出，定點餵養流浪貓狗，即使過年期間也不例外。圖／社團法人台灣愛狗人協會提供

過年期間，眾人返鄉、與家人團圓圍爐之際，屏東仍有一群人，為了流浪貓狗犧牲與家人相處的時間，為流浪動物溫飽而奔波。社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟自投入動保以來，10多年如一日，每天清晨外出，定點餵養流浪貓狗，即使過年期間也不例外。顏杏娟說，在流浪貓狗都有家可歸以前，還要先讓流浪動物的溫飽無虞。

常被稱呼，「顏姐」、「顏愛媽」的顏杏娟，因長年對動保的堅持，開始被外界看見，去年底，曾與藝人許光漢合拍「2020毛起來愛『生命園區救助計畫』」影片替流浪動物發聲，而影片中，與許光漢合照的浪犬「大雨」也在去年底，順利送養。

即便如此，屏東仍有上萬隻流浪動物，也是一大待解難題，顏杏娟也持續為了流浪貓狗奔走，今年春節期間，她也一如往常，一早便載著飼料外出餵養流浪動物，也特地為收容所內的貓狗加年菜。

顏杏娟表示，流浪動物問題，必須花長時間來解決，更不能因為天候或節日就鬆懈或遺忘。她也擔憂，不少流浪動物是依靠工廠或商家周圍人們丟棄的廚餘維生，但過年期間因休假，這些貓狗就必須挨餓很多天。

顏杏娟說，最大的願望除了希望所有流浪貓狗都有家可歸，但在這段努力的過程中，還是要先顧好流浪動物的溫飽，因為對牠們而言，都不確定下一餐在哪，或會遇上什麼困難。

談到流浪動物，顏杏娟經常語帶哽咽地述說每隻流浪動物的相遇經驗，她說，即便人類無法與貓狗溝通，但流浪動物從害怕靠近到願意吃飼料、可以撫摸、認識與信任的過程，是一種難以言語的感動。

雖然，難以估計曾受顏杏娟幫助過的流浪貓狗數量，但她仍積極為流浪動物問題努力。顏杏娟還說，去年受疫情影響，協助動保的捐款減少，但民眾關注流浪貓狗的人卻變多，也有年輕化的趨勢，不僅有更多人願意走進公、私立收容所參觀，與流浪貓狗近距離接觸，這都是好的現象。

去年與藝人許光漢合照的浪犬「大雨」，去年底由社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟親自送給領養人。圖／社團法人台灣愛狗人協會提供
去年與藝人許光漢合照的浪犬「大雨」，去年底由社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟親自送給領養人。圖／社團法人台灣愛狗人協會提供
社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟自投入動保以來，10多年如一日，每天清晨外出，定點餵養流浪貓狗，即使過年期間也不例外。圖／社團法人台灣愛狗人協會提供
社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟自投入動保以來，10多年如一日，每天清晨外出，定點餵養流浪貓狗，即使過年期間也不例外。圖／社團法人台灣愛狗人協會提供
社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟（右）去年藝人許光漢（左）合拍「2020毛起來愛『生命園區救助計畫』」影片替流浪動物發聲。記者陳弘逸／翻攝自社團法人台灣愛狗人協會臉書
社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟（右）去年藝人許光漢（左）合拍「2020毛起來愛『生命園區救助計畫』」影片替流浪動物發聲。記者陳弘逸／翻攝自社團法人台灣愛狗人協會臉書

流浪動物 屏東 疫情

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