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為祈求今年平安 車城福安宮參拜人數不減反增
受疫情影響，車城福安宮將可能群聚的儀式，於年前宣布取消，即便如此，除夕、初一，福安宮仍許多民眾前往參拜，昨天屏東縣長潘孟安返鄉過年，也戴起口罩到福安宮，化身為志工，協助廟方書寫光明燈、安太歲等收據，被不少支持者認出要求合影。廟方也表示，今年雖受疫情影響，許多活動取消，但參拜人數並未減少，但也呼籲民眾拜拜時要做好防疫措施。
拜頭香、領取錢母等為每年農曆春節的熱門活動，今年受疫情影響，為避免群聚，落實防疫車城福安宮於年前宣布取消，但仍有不少信徒，除夕、初一前往參拜。
廟方表示，雖然平安福茶會、萬人迎春拜頭香停辦，以及平安錢母紀念幣延後發放，但初一是借還發財金，以及安太歲的日子，仍有不少民眾前往，雖然未詳細統計人次，但明顯感覺到，人潮比往年增加。
前往福安宮安太歲的張姓遊客說，去年受疫情影響，期盼能在新的一年能有好的運勢，所以趕在初一前來參拜，或許，這也是吸引更多人來的原因。
潘孟安返鄉過年，昨天上午戴起口罩到福安宮，化身志工協助廟方書寫光明燈、安太歲等收據，被不少支持者認出要求合影。
廟方呼籲，民眾到訪祈求平安的同時，也務必戴口罩、維持社交距離落實各項防疫措施。
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