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潘孟安用肉圓力挺蔡英文 秀滿滿香菜邀請「視網膜」

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今天上午在臉書分享肉圓吃法，秀出滿滿的香菜，還說「吃屏東肉圓，香菜就是要這麼滿啊！」。記者陳弘逸／翻攝自臉書
屏東縣長潘孟安今天上午在臉書分享肉圓吃法，秀出滿滿的香菜，還說「吃屏東肉圓，香菜就是要這麼滿啊！」。記者陳弘逸／翻攝自臉書

台南市長黃偉哲在農曆除夕在臉書貼文，廣邀民眾「曬曬你家的年夜飯」，蔡英文總統在貼文留言表示，「火鍋看起來很好吃，加點香菜提味應該也不錯喔！」引起網友掀起「香菜大戰」。屏東縣長潘孟安今天上午也在臉書加入戰局，不僅分享肉圓吃法，還秀出滿滿的香菜，說「吃屏東肉圓，香菜就是要這麼滿啊！」

台南市長黃偉哲在農曆除夕在臉書貼文，廣邀民眾「曬曬你家的年夜飯」，蔡英文總統在貼文留言表示，「火鍋看起來很好吃，加點香菜提味應該也不錯喔！」引起網友掀起「香菜大戰」。記者陳弘逸／翻攝自臉書
台南市長黃偉哲在農曆除夕在臉書貼文，廣邀民眾「曬曬你家的年夜飯」，蔡英文總統在貼文留言表示，「火鍋看起來很好吃，加點香菜提味應該也不錯喔！」引起網友掀起「香菜大戰」。記者陳弘逸／翻攝自臉書

於今年農曆除夕黃偉哲在臉書貼文，廣邀民眾曬年夜飯，引來蔡英文留言，「火鍋看起來很好吃，加點香菜提味應該也不錯喔！」引起新一波的網路「香菜大戰」。「視網膜Retina」也在當晚貼文，「予以最嚴厲之強烈譴責」，還說「這樣民調至少會崩25%」。頓時讓香菜，成為農曆除夕夜網民之間的逗趣話題。

台南市長黃偉哲在農曆除夕在臉書貼文，廣邀民眾「曬曬你家的年夜飯」，蔡英文總統在貼文留言表示，「火鍋看起來很好吃，加點香菜提味應該也不錯喔！」引起網友掀起「香菜大戰」。記者陳弘逸／翻攝自臉書
台南市長黃偉哲在農曆除夕在臉書貼文，廣邀民眾「曬曬你家的年夜飯」，蔡英文總統在貼文留言表示，「火鍋看起來很好吃，加點香菜提味應該也不錯喔！」引起網友掀起「香菜大戰」。記者陳弘逸／翻攝自臉書

潘孟安今天上午在臉書貼文力挺蔡英文，「沒有香菜的肉圓，我無法想像⋯ 蔡英文 Tsai Ing-wen 總統一定很同意！大家也同意對吧？」，潘還疾呼，「吃屏東肉圓，香菜就是要這麼滿啊！」

此外，潘孟安還在貼文底下分享屏東人在地吃法大公開，還秀出滿滿的香菜，邀請「視網膜」來挑戰。潘的貼文一出，吸引不少屏東在地人的共鳴，並留言表示，縣長，「光看就餓了」、「怎麼可以沒有香菜」，但也有網友反駁說「這是什麼邪教吃法」。

網路興起已久的「香菜大戰」，多名網紅youtuber，如，曾博恩、視網膜都曾將吃香菜，作為節目的遊戲懲罰，甚至視網膜在節目中，也多次戲稱，蔡英文總統為「香菜英文」，同時也有不少圖文作家以香菜作為梗圖，引起不少話題。

屏東縣長潘孟安今天上午在臉書分享肉圓吃法，秀出滿滿的香菜，還說「吃屏東肉圓，香菜就是要這麼滿啊！」。記者陳弘逸／翻攝自臉書
屏東縣長潘孟安今天上午在臉書分享肉圓吃法，秀出滿滿的香菜，還說「吃屏東肉圓，香菜就是要這麼滿啊！」。記者陳弘逸／翻攝自臉書

屏東縣長潘孟安今天上午在臉書分享肉圓吃法，秀出滿滿的香菜，還說「吃屏東肉圓，香菜就是要這麼滿啊！」。記者陳弘逸／翻攝自臉書
屏東縣長潘孟安今天上午在臉書分享肉圓吃法，秀出滿滿的香菜，還說「吃屏東肉圓，香菜就是要這麼滿啊！」。記者陳弘逸／翻攝自臉書

屏東縣長潘孟安今天上午在臉書分享肉圓吃法，秀出滿滿的香菜，還說「吃屏東肉圓，香菜就是要這麼滿啊！」。記者陳弘逸／翻攝自臉書
屏東縣長潘孟安今天上午在臉書分享肉圓吃法，秀出滿滿的香菜，還說「吃屏東肉圓，香菜就是要這麼滿啊！」。記者陳弘逸／翻攝自臉書

「視網膜Retina」農曆除夕貼文對蔡英文總統「予以最嚴厲之強烈譴責」。記者陳弘逸／翻攝自臉書
「視網膜Retina」農曆除夕貼文對蔡英文總統「予以最嚴厲之強烈譴責」。記者陳弘逸／翻攝自臉書

蔡英文總統在屏東縣長潘孟安臉書留言表示，同意！。記者陳弘逸／翻攝自臉書
蔡英文總統在屏東縣長潘孟安臉書留言表示，同意！。記者陳弘逸／翻攝自臉書

屏東縣 蔡英文 肉圓

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