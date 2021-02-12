市面買不到 高市毒防局特製新春福袋提供正能量

不少人相信購買新春福袋可帶來好運道，今年農曆過年，高雄市毒防局比照市售過年福袋概念，設計女性「暖心包｣及男性「元氣包｣二款福袋包，透過福袋來替藥癮者加油打氣。

高市毒防局拍攝「暖心包｣及「元氣包｣開箱影片，兩款福袋內有超商50元商品卡，以及手電筒、保鮮盒、長紗巾、手機架、手機觸控筆與面紙等內容物，並提供藥癮戒治資訊及女性孕產衛教等宣導DM。

毒防局長林瑩蓉指出，據毒防局統計分析，超過7成個案第一次施用毒品是出於好奇，但再次施用則是以「遭受壓力」的比例最高（36.15%），毒防局發送「暖心包」、「元氣包」，提供正向支持力量。