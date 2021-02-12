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防疫無法與家人團聚 陳其邁赴醫院與防疫旅館慰問
今天是大年初一，許多醫護人員與防疫旅館員工無法休假與家人團圓，高雄市長陳其邁前往高雄榮民總醫院慰勞COVID-19 醫療照護小組成員，也去前金區一家防疫旅館關心旅館工作人員，致贈水果及春節防疫慰問金，感謝第一線防疫人員犧牲假期堅守崗位。
高雄市長陳其邁走訪高雄榮民總醫院，帶著水果及春節防疫慰問金，親自向COVID-19 專任醫療照護小組、放射師、感控師、清潔人員、行政人員以及防疫門診等醫護人員表達謝意。
高市衛生局指出，全高市58家防疫旅館，另有1千3百餘人居家檢疫，除慰勉醫院醫護人員，市長陳其邁也前往前金區一家防疫旅館探望工作人員，並與居家檢疫民眾通電話，感謝市民落實與配合政府防疫政策。
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