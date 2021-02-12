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影／賴清德赴高雄慰勉海巡人員 籲防範「立百病毒」
今天是大年初一，今早副總統賴清德視導高雄興達港海巡基地，在基地聽取簡報並與各船隊主管視訊對話，賴清德贈送加菜金與健康能量飲慰問值班人員，感謝海巡人員在兼顧治安維護與防疫辛勞，提醒海巡第一線人員要注意防範「立百病毒」。
上午10點，副總統賴清德抵達高雄市興達港海巡署基地，海委會主委李仲威、高雄市長陳其邁等人陪同副總統賴清德慰勞海巡人員過年執勤辛勞，海巡署南部分署長宋子陽、東南沙分署長李皓簡報業務內容。
賴清德表示，他代表蔡英文總統向大家表達感謝與拜年，海巡署肩負治安重責與防疫工作，重要性不言可喻，海巡人員平日要執行人道救援，還要兼顧打擊走私毒品犯罪等工作；蔡英文總統上任後推動10年艦艇改造計畫，用行動支持海巡弟兄。
賴清德說，蔡英文總統日前主持國家安全會議時提及，目前在中國大陸、南亞地帶出現變種病毒「立百病毒」，它會從蝙蝠傳染到動物，也會人傳人，大家要特別意這個病毒防治，它與非洲豬瘟的防治工作大同小異。
賴清德接受媒體聯訪時表示，過年期間，台灣有許許多多單位都要犧牲假期，堅守崗位為國人服務，其中海巡單位就是其中一個，今年蔡英文總統在北部，他在中南部特別向這些單位表示敬意、感謝與拜年。
陳其邁說，東、南沙是高雄行政管轄區域，海巡同仁負擔維護治安、打擊犯罪、捍衛主權、人道救援及邊境防疫等工作，非常辛苦，他在大年初一陪同賴副總統一同表達敬意並拜年，讓海巡人員感受到國人同胞的堅定支持。
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