自來水管線老舊爆裂 高市旗山燕巢大樹3250戶停水

自來水公司高雄旗山路段管線今早破裂，不僅原水外流一度造成路面積水難通行，埋設管線的地面崩塌出現巨大坑洞。自來水公司七區管理處表示，破管原因疑為管線老舊，共造成旗山、大樹與燕巢等地3250戶停水，廠商進場搶修，預計今天下午3點恢復供水。

清晨近6點，旗南三路嶺口路段的路面突然流出大量清水，瞬間淹沒路面，同時導致路面塌陷，警方獲報豎立交通錐並封鎖道路，通知自來水公司緊急斷水處理。

自來水公司七區管理處表示，旗南三路300mm鑄鐵管（DIP）是在民國85年埋設，今早疑因管線老舊破裂，共造成旗山區上洲、鯤洲、南洲、新光、南勝、中寮、大山、中洲，大樹區溪埔、興田、統嶺，以及燕巢區深水里，總共3250戶停水。

管理處說，廠商已在今早8點進場搶修，預計下午3點可完工復水。