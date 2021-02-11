新冠肺炎疫情影響 高雄鳳山新城百桌千人圍爐改帶回家
高雄市鳳山新城今年已連續第6年規劃除夕百桌圍爐，但是受到新冠肺炎疫情影響，改由眷戶將美食佳餚帶回家團圓。市議員劉德林等人希望疫情快快過去，明年可以再繼千人圍爐的盛況。
鳳山新城多為軍眷戶，住戶有強烈的向心力，在國民黨市議員劉德林及里長的發起下，自民國105年起除夕大圍爐，每年辦桌桌數一路成長，去年有106桌，今年登記圍爐桌數也相當；但是受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，原規劃的百桌圍爐宴取消，改由住戶將年菜帶回。
下午4時許，社區活動中心有一批人忙著將年菜打包裝箱，由住戶領回，以減少共餐造成的防疫破口風險。
劉德林及中正里里長鄒家駿在現場招呼民眾，也祝福眷戶平安過好年，盼趕快揮別疫情，明年再續千人圍爐盛況。
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