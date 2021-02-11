牛年新春何處去 高雄農遊不打烊
過了今天，牛年即將重磅登場，一連幾天連假，不妨安排戶外走春，尤其農村鄉間，過節氣氛特別濃，高雄幾處推動農村再生計畫有成的農村店家春節更是不打烊，可攜家帶眷體驗不一樣的農遊樂趣。
高雄市農業局代理局長王正一說，長達七天的春節假期，高雄農村許多社區及店家一如往年，結合生態、文化、教育及節慶等元素推出農村體驗活動，像岡山志斌豆瓣醬故事館，可選購豆瓣醬、豆腐乳、醬缸咖啡等好物，旗山糖廠社區「大旗美物產直賣所」，有各式手作體驗、農家風味餐及採果行程。
另六龜欣園製茶，除夕至初五都可以預約品茗山茶，左營中外餅舖棋餅文創館可大啖棋餅、綠豆糕及各式茶餅。旗山天鵝堡莊園可享農家風味餐，阿嘉果園可採囗紅心芭樂，水果玉米，蜜蕉及季節蔬菜。
農業局表示，高雄「一日農夫」體驗推廣多年，開啟農遊風氣，新春期間大家一起結伴到到鄉下走走，可以深刻感受農家的純樸熱情及高雄農村的美好。
高雄農遊照過來：
●旗山天鵝堡莊園
開放期間：年初五(2/16)營業
營業品項：農家風味餐(桌菜)
接待方式：預約制
聯絡人：陳惠菁07-6665482#116 / 0918559565
高雄市旗山區南勝里得勝巷2-1號
●阿嘉果園
開放期間：年初五(2/16)營業
營業品項：採果體驗(紅心芭樂、水蜜芭樂、水果玉米、蜜蕉、季節蔬菜)
接待方式：預約制
聯絡人：陳惠菁07-6665482#116 / 0918559565
旗山區南勝里旗南三路(近國10嶺口交流道)
●旗山糖廠社區(大旗美物產直賣所)
開放期間：初一至初五09:00-17:00(初四休假)
營業品項：各式手作體驗、農家風味餐、採果體驗
接待方式：物產直賣所全天營業，其餘活動採預約制
聯絡人：曾小姐 0975-186-222
高雄市旗山糖廠10號倉庫
●岡山志斌豆瓣醬故事館
開放期間：初一至初五09:00-17:00
營業品項：豆瓣醬、豆腐乳、醬缸咖啡等
接待方式：團散客皆可接待、團體請預約
聯絡人：邱先生0910-515774
高雄市岡山區大莊路72號
●六龜欣園製茶
開放期間：過年期間照常營業(除夕至初五)
營業品項：山茶
接待方式：預約制
聯絡人：阿勇0927-387170
高雄市六龜區和平路43號
●左營中外餅舖棋餅文創館
開放期間：初一至初五08:00-21:00
營業品項：棋餅、綠豆糕、各式茶餅
接待方式：團散客皆可接待
聯絡人：余小姐07-5818766
高雄市左營大路98號
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