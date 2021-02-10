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小年夜高鐵左營站返鄉人潮多 黃昏市場賣年貨到夜間
今天是小年夜，也是春節連假第一天，高鐵左營站進出旅客大部分拖著行李箱，手提大包小包，遊子返鄉與家人團聚，車站大廳格外熱鬧。
高鐵左營站每一班到站的列車，乘客有次序的走出票閘，放眼望去，近9成民眾拖著行李箱出站，攜家帶眷者不少。往年高雄市長會在年假開始第一天在高鐵站放送小紅包、春聯給返鄉或要回鄉民眾，今年考量防疫，這項傳統取消，市長1元紅包、春聯由區里發送。
高雄市知名的黃昏市場，今天紛紛延長營業時間，平時購買人潮就很多的自由黃昏市場，晚間8點過後仍有民眾採買年貨，臘肉、豬肉捲、魚捲、貢丸、魚丸等攤商，忙得不亦樂乎。
北高雄知名的瑞豐夜市今天休市，只有最靠馬路一排有一些攤販賣熱食和生活用品，逛的人不多，明天起到大年初五年假，攤商認為逛夜市的人潮應該不少。
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