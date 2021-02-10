金門海廢藝術特展有看頭 海漂保麗龍成白鵝藝品

金門春節何處去？可以考慮到水試所走走。為迎接農曆新年的到來，水試所原策劃在春節期間舉辦「2021迎新春浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化展系列活動」，因應新冠疫情影響取消春節活動，改以靜態展示及佈置，除了開放園區展館供鄉親走春遊憩，有「海廢藝術特展「與「鱟生態文化展」等，都相當有看頭。

水試所表示，今年的策展主題為「金牛迎春鴻運照」，在所內展館策劃「荔枝師─海廢藝術特展」、「針織珊瑚＆鱟生態文化展」、「金魚滿堂新春水族特展」等，並在大門入口處佈置鯉魚旗步道，及一面網美花牆供民眾拍照打卡。

此外，在春節初一至初三，每日上午9時至下午4時，還有「荔枝師─海廢藝術特展」，將在2樓會議室展出荔枝師-盧文雄的海洋廢棄物創作品70餘件，經由他的創意和巧手，將人們眼中骯髒的海廢，製成兼具美觀且環保的藝術作品，藉由美的事物喚起人們對海廢議題背後的環保意識，宣導海廢造成汙染及清除的重要性，並以實際行動守護海洋。

而「針織珊瑚＆鱟生態文化展」，則是在鱟生態文化館展出多件針織珊瑚裝置藝術及各齡稚鱟及成鱟之實物展示，讓鄉親遊客可近距離觀賞各齡稚鱟成長情形，透過了解鱟的生長歷程，並喚起大家重視海洋生態保育的觀念。

「金魚滿堂新春水族特展」，以「金魚」做為新春水族展出主題，金魚品種有很多，主要分為龍種、文種、草種、蛋種四大品系，精選數種金魚展示，讓鄉親可以欣賞各種珍稀的金魚及各式珍奇的淡海水生物。

另外，還有「網美照過來」FB按讚抽獎，活動期間在所區花牆及鯉魚旗歩道拍照，至水試所「守鱟幸福」粉專按讚留言及分享三位好友，就有機會參加抽獎獲得春節限定版Q版水獺布偶禮盒乙組。