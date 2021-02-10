楊鎮浯金門機場接機 大發紅包迎接鄉親返鄉過年

今天是春節假期的第一天，金門尚義機場陸續湧現返鄉民眾，金門縣長楊鎮浯、金門航站主任洪念慈等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，分享過年喜氣；據了解，今年受疫情影響，搭載率較往年降低近1.7成，不少航班都還有空位，總計一整天將往來飛航104架次，載運6千名旅客。

春節連假正式展開，為迎接旅台鄉親返鄉過節，楊鎮浯、秘書陳志斌及觀光處副處長許績鑫等一行，今日上午也到機場接機，歡迎鄉親返鄉過年，並關心疏運情形，楊鎮浯親切的跟鄉親問候，說「歡迎回家」，並提前向大家拜年。

楊鎮浯說，明天就是除夕，特別率領團隊來此迎接鄉親，並視察整體輸運的狀況，與防疫措施，楊鎮浯在入境處發送賀歲紅包及布偶，讓剛下機的鄉親 ，一入境就感受到那份屬於家鄉的溫暖；他也提醒大家做好防疫動作，希望大家都能平安、健康過好年。

洪念慈則表示，受到衛生福利部桃園醫院事件，今年許多旅居雙北及桃園的金門民眾都選擇留在台灣過年，這也讓離島金門航線春節運量不如往年需求大，部分班機還有空位。