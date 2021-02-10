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高雄空品初三轉差 工廠降載工地防制揚塵
農曆春節連續假期已展開，高雄市環保局表示，高雄空氣品質會是逐漸稍好好，初三再轉差。環保局維護春節期間的空氣品質，已先盤點空汙排放量前20大工廠及汽電共生廠春節期間可行的降載措施，並通報停工休假工地做好防制設施，避免揚塵，鼓勵民眾外出採買年貨時可多利用大眾運輸工具。
高雄市長陳其邁要求環保局，春節期間時刻監控空品狀況，每當空品轉差將立即通知相關局處及工廠，啟動相應應變措施，減緩空品惡化。
環保局空噪科長黃家俊表示，春節期間高雄空氣品質會是「變好，再逐漸轉差」，今天中午過後鋒面接近，風向、風速明顯改變，水平擴散條件會變得更好，空氣品質稍好；但從初三起，因大環境趨於靜風，加上清晨有霧氣，擴散條件轉差，預估空氣品質為「橘色提醒～局部紅色警示」。
環保局春節前便開始調查，空汙排放量前20大工廠及汽電共生廠春節期間作業情形，並請各廠儘可能排休，盤點降載減排措施，擬定春節空氣品質應變規畫。興達電廠停止3部燃煤機組運轉，另1部燃煤機組發電負載降至50%；另清查施工中的工地，在停工前需做好各項防制措施，裸露地、料堆及施工中的結構體，需覆蓋好防塵布或防塵網，施工中工地2至3小時灑水一次，避免產生揚塵。
環保局長張瑞琿呼籲民眾，春節期間祭祖可將購買紙錢的費用，透過統一與全家超商響應「以功代金」活動，幫助社福團體，以「做功德」替代「燒紙錢」，維護空氣品質。
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