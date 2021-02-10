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紅毛港文化園區歡樂行春趣！看大船入港免費闖關戳戳樂
高雄市文化局2月12日大年初一至15日大年初四上午10點到下午4點，在紅毛港文化園區舉辦「歡樂行春趣」，邀請大家來園區過年。上午10點開始前600名購票入園者，憑入園票根，免費參加闖關遊戲、戳戳樂試手氣，並加碼贈送「高雄一百」專屬口罩。
高雄市文化局表示，紅毛港文化園區位於高雄港第二港口的東南側，占地3.42公頃，園區內規畫「高字塔旋轉餐廳」、「展示館」、「戶外展示區」、「天空步道」、「碼頭及候船室」、「觀海平台」六大區域，這裡也是全台唯一可近距觀賞大型貨輪出入港的地方。園區成為船迷、攝影者的焦點，網評4.2顆星的推薦景點。
文化局表示，對早期捕魚為生的紅毛港居民而言，忙碌烏魚豐收季後的農曆過年，那是一年來最重要的團圓日子。今年特別於紅毛港文化園區舉辦春節活動，讓紅毛港鄉親回到紅毛港舊地與家人團聚，也歡迎民眾來到腹地廣闊的園區，享受文化知性之旅。連假期間，園區並提供文化遊艇航線供遊客購買搭乘，體驗藍色海上公路，欣賞高雄第二港口壯闊港灣景致。
紅毛港文化協會理事長洪信治表示，紅毛港聚落因遷村而走入歷史，大家要再聚在一起已經不容易，所以把文化香火留在紅毛港文化園區，保留著紅毛港傳統務實、勤奮的生活和精神，及對高雄港開港100年歷程的見證，希望更多人來了解這個地方。
「2021歡樂行春趣」活動內容包括動態體驗與靜態展示，安排不定時傳統產業織補網教學體驗、紅毛港文化介紹、闖關戳戳樂試手氣遊戲，以及紅毛港老照片回顧、空拍照片。園區全日有定點導覽解說，介紹舊時光的美好與產業發展的軌跡。文化局建議民眾參加闖關戳戳樂活動後，可前往展示館體驗新設的互動體感設備。為防範疫情，入園時實施量額溫、消毒及全程配戴口罩。
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