解構高雄港前世今生 老倉庫活化成休憩熱點

和煦冬陽漫步高雄港濱，隨興坐上旋轉木馬享受片刻的浪漫悠閒，「棧貳庫」是近來高雄最夯的景點，這處昔日砂糖出口的專用碼頭，如今成了濱港打卡的休閒熱區。

挑高的老舊倉庫有大型鋼構支撐，部分牆面還有剝落的混凝土塊，長近200公尺的老倉庫，有手作文創商品、人氣海味伴手禮，也有熱食料理、咖啡茶飲等，最受歡迎的莫過於倉庫外近50公尺寬港邊步道，是民眾散步、發呆或交誼的熱點。

港畔的白色旋轉木馬不再只是兒童的專利，更是老中青縱情開懷的遊憩區，不時有阿公阿嬤伴著小孫子恣意玩樂嬉笑；假日的黃昏，這裡成了港畔快樂天堂。

不過如果穿梭老舊倉庫的光廊，這處昔日囤積出口砂糖、香蕉的倉庫，曾是為台灣賺取大筆外匯的地方；隨著城市工業化，倉庫荒廢無用、建築腐朽傾圮；經過活化，「棧貳庫」不只守望著高雄港的變遷，也敞開雙臂迎接高港郵輪觀光客及親港遊客。

看高雄港的前世今生就要從現在的「棧貳庫」，這處昔日高雄港2號碼頭說起。

高雄港的築港工程從1908年開始，陸續興建碼頭、疏浚航道、修築船渠；1914年（大正3年），日本人在新濱町（高雄築港時的海埔新生地）岸壁興建磚牆瓦頂單層小型倉庫，當時做為砂糖出口專用倉庫，而蓬萊港區也自1912年起發展成為散雜貨商港。

可惜高雄港的發展於二次世界大戰期間遭受美軍轟炸破壞殆盡；戰後由高雄港務局（高雄港務分公司前身）接收，並在1962年以鋼筋混凝土柱結合鋼架改建為可容納3000公噸的新式倉庫，是當年堆儲香蕉的主要空間，也見證了台灣經濟起飛的榮景。隨著貿易興盛，港區擴建，高雄港從蓬萊商港區向南延伸，並增加中島商港區及前鎮漁港。

1970年代，高雄港快速成長，貨櫃運輸成為主流，貨櫃中心就位於新增設的中島商港區及新擴建區域，當地更設有全台最早的加工出口區，隨著加工出口區與貨櫃運輸的快速發展，高雄港一度榮登世界第三大貨櫃港，重心也轉移至新擴建港區。

經濟產業的轉型，高雄港區重心轉移，舊港區倉庫群已無用武之地，高雄市政府啟動相關計畫，以文創產業重造舊港區，也走過一段艱辛歷程。濱海2號碼頭的倉庫雖於2003年公告為歷史建築，後來於2018年翻修活化，融合文創、餐飲、展覽，成功擄獲市民及遊客的心，與駁二、大港橋串成一線，日後更計畫將2號碼頭至10號碼頭沿岸，都打造成休閒文化特區，將是海港高雄一大特色。

百年前高雄港帶動高雄市的發展，百年後的高雄港除了繁忙的商業、經濟外，更增添休憩功能。假日有摩肩擦踵的人潮，落日餘暉伴著徐徐海風吹拂，現在的濱海港畔多了浪漫、悠閒。