高雄一百 軌道運輸穿越時空交織美麗與哀愁

1920年「打狗」改名「高雄」；這一年，同時設立高雄州，政經中心也從內陸的鳳山轉移到港邊。全新都市的開始，鐵路與高雄開港息息相關。

1908年縱貫鐵路通車及高雄築港開港，興起了第一波的經濟榮景；許多貨物搭著鐵路運抵高雄港，再從高雄港轉運出口，港、鐵的建設發展帶動高雄市的產業變革，更成了諸多早期高雄望族的發跡地。

「哈瑪星」是日文濱線（Hamasen）的音譯，指的是行駛到港邊碼頭倉庫海陸聯運濱線鐵路。日治時期，就「哈瑪星」而言是填海造陸而成的現代化街區，因為區內有鐵道、驛站、碼頭及漁港等，曾締造商旅及漁業等榮景。

這條直通高雄港的鐵路於1908年啟用，位於哈瑪星的「打狗驛」（高雄港站）正是100多年前的高雄新門戶；旅客由此認識高雄，站前也成為百業聚集的鬧區。

打狗驛廣場有川流不息的商旅人潮、匯兌金流盛極一時，是當時的「金融第一街」所在，台灣銀行、商工銀行（後來的第一銀行）、三和銀行都在火車站前，也就是現今的鼓山區臨海一路，如今台灣銀行依然存在，三和銀行修繕改造以人文咖啡館復出。

昔日的打狗驛隨著農產品出口產業式微，市中心向東轉移，高雄市於1941年興建新的高雄車站，「舊打狗驛」改稱為「高雄港站」。二戰盟軍轟炸高雄港，高雄港站遭到炸毀，戰後重建，榮景一度重現，直到2008年終止營運。

文史單位有心保存高雄港站於2010年以地方文化館面貌重現，成為現今的「舊打狗驛故事館」，除保留高雄港站，站外有鐵道園區及數輛老火車，成為鐵道迷追逐打卡的熱點。走進打狗驛古老的車站，映入眼簾的都是鐵道的老舊文物，牆面上展示日治時代高雄港站老照片、鐵道資料、運輸日誌等，還有車票卡等，不管是老舊木櫃還是文書日誌、老火車頭都是鐵道迷記錄追逐的歷史現場。

後來，高雄港站鐵路客、貨分離，高雄車站以客運為主；1941年興建的高雄車站，因有「帝冠式」建築聞名，一度成了高雄市的地標。高雄鐵路地下化，帝冠建築因為登錄為歷史建築，於2002年配合鐵路地下化工程遷移82公尺，當時的「大搬家」造成轟動，如今成了「高雄願景館」。

高雄車站的變遷，看盡了百年人來人往進出車站的悲歡離合，也成了城市歷史的見證者。

如今的高雄車站配合鐵路地下化有更新的面貌，高雄車站會有新穎的站前大樓及廣場；而「舊打狗驛」除了是鐵道故事館，還是捷運、輕軌的轉乘站。

昔日打狗驛站前的「金融第一街」不復昔日車水馬龍、流金歲月，取而代之的是承載著哈瑪星興衰榮枯的歷史容顏，蘊含了高雄從漁村、填海開港到產業興革的歷程，更記錄了日治時期濱線鐵路及串聯港埠聯運的貿易紀元，曾經空前的輝煌，後來也經歷沒落殘破歲月。

對照濱線鐵路逾百年，打狗驛成了「舊打狗驛故事館」，廢棄的鐵道旁，築起了捷運、輕軌；數分鐘班距提供舒適便利的現代化大眾運輸，講究新穎、智慧的服務；「哈瑪星」這個既現代又古典的地名，在歷史的洪流中，繼續演繹時代的功能及角色。