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高雄百年容顏 歷史建築變身人文休閒館

中央社 / 中央社

百年前高雄港因蔗糖、香蕉出口貿易成就了哈瑪星打狗驛「站前大通」的繁榮；隨時代變遷，舊打狗驛風光不再，街區景象變得落寞，但如今歷史建築成了追憶昔日風華的人文咖啡館

假日的午後，哈瑪星西子灣捷運站出口有熙來攘往的人潮，路過貿易商大樓的民眾不免要仰頭多看兩眼這棟特色建築、佇足拍照，更多的人是慕名朝聖要領略這棟有著璀璨身世、前金融重鎮的歷史軌跡。

哈瑪星西子灣捷運站附近、捷興二街與臨海三路口4層樓式的貿易商大樓，前身是打狗驛旁的高級旅館「春田館」，是當時哈瑪星最元老級的商業旅館，後來於1944年遭盟軍炸毀，1951年則重建成4樓高建築，占地282平方公尺，曾是哈瑪星最高建築之一。

這棟外牆洗石、混凝土加強磚造、木造門窗的和洋建築，曾為華僑商業銀行辦公使用，1965年高雄市進出口商業同業公會進駐使用，所以命名為「貿易商大樓」，由於當地為潮汕移民大本營，進出口同業公會中也有許多來自潮汕的移民商人，這裡自然也成為高雄潮汕移民文化的重要據點。

隨著高雄市重心轉移，哈瑪星沒落，這棟逾60年屋齡的哈瑪星貿易商大樓曾一度面臨被拆的命運，後來在文史工作者的奔走疾呼，高雄市政府文化局成功搶救並爭取中央支持修復，推動「興濱計畫」，包括哈瑪星港濱街町再生。

整建工程串聯鄰近的舊三和銀行高雄支部、山形屋等歷史建物，共創金融第一街榮景，也結合駁二藝術特區、哈瑪星鐵道文化園區、哈瑪星歷史街區，打造港區再生、人文薈萃新地標。

至於坐落於哈瑪星臨海一路的舊三和銀行高雄支店，前身是「三十四銀行高雄支店」，高市府文資資料顯示，設立於1921（大正10年）年間，直到二次世界大戰結束後，1946年7月，三和銀行台北、台南和高雄支店都併入台灣銀行，高雄支店建築物一度被變更為高雄市警察局新濱派出所，後來因空間不敷使用而遷出，建築荒廢。

4年多的整修工程在今年初完工，保留原挑高建築的風貌，咖啡吧台還是銀行櫃台改造而成；特別的是濃郁咖啡還透著一股老建築時光味，尤其入口處的馬賽克地磚寫著1921，述說建築的時代背景。木質窗櫺、馬賽克地板，讓到此的旅人就像穿越時空光廊，壁上老照片傳達建築的風光歷史，更不由得讓人想爬梳這段遺落街區的紋理，並解構這棟歷史建築的源起。

在鼓山區巷弄間賣茶飲的在地居民張富指出，昔日的三和銀行是他孩提時記憶中有錢人、黑頭車川流不息的金庫所在，不時有西裝筆挺的紳士進出，意味著當地金融匯兌，曾經都是主導高雄貿易出口的財閥、叱吒風光。

不過70年代，十大建設陸續完成，高雄市成了工業城市，鼓山哈瑪星不再是蔗糖及香蕉為出口大宗，加工品出口取代農產作物，高雄市的發展東移，鼓山、鹽埕區商業沒落，人口外移，昔日忙碌的街區已不再輝煌。

隨著產業型態改變，一棟棟和洋建築風光不再，湮沒在荒煙蔓草中，建築傾圮、容顏老去，市府文化局爭取中央挹注整修，百年老建築變身人文咖啡館，品味濃郁咖啡，從建築、壁面圖片尋味昔日風光身世。

歷史建築 哈瑪星 咖啡館

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