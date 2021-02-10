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建立東莒互助環境 長青食堂讓馬祖長者留鄉安養

中央社 / 連江縣10日電

因應高齡化社會，東莒社區發展協會透過「長青食堂」建立長輩安居環境，打造遠端的親子橋梁，並從青少年到中生代志工的協力，營造社區互助的照護體系，長輩安養不用跨島安置。

「長青食堂」計畫負責人謝鈺鋆今天接受中央社訪問時表示，長青食堂是起步，後續將與夥伴池芝華經營長照C據點（C級巷弄長照站），建立出長輩安居環境，利用共餐作為友善交流平台，預防長輩失智失能風險，形成青銀共居的照護社區，也期待青年跨島交流服務，讓地區長輩多一點世代交流與文化刺激。

居民曹寶金表示，東莒的老人家很有動力，70歲在海邊都很勇健，種菜收成還會寄去台灣給小孩，但心靈上缺乏陪伴，需要在地人關心。她解釋，長輩從小看她長大，希望陪伴長輩完成想要做的事。她在共餐時幫忙翻譯馬祖話、整理空間，並指出：「小葵為了這個島付出這麼多，我們是當地人，不能輸她。」

曹寶金口中的「小葵」就是謝鈺鋆，來自台灣的她2年前因聚落營造計畫留在東莒社協工作。謝鈺鋆表示，來到東莒和長輩互動，意識到在地缺乏照護體系，因此希望運用自己的社工背景，建立具有制度與系統的長照據點，改善長者老化後被迫離島，必須前往南竿和台灣才有專業社福單位可安置的情況。

長輩的子女多數在外地工作，謝鈺鋆也希望活動不只是「共食」，而是透過共餐定期建立長輩資料庫，成為連結遠端親子的資訊橋梁，讓子女可定期關心長輩生活起居，通電話時就有話題；另外也讓據點成為關心長輩的聚會、交流平台，並具備社會安全網的功能，每次共餐都吸引到近30位長輩參與。

地方人少，招募夥伴不易，謝鈺鋆找到居民曹祥如、曹寶金成為固定的志工班底，也利用輔導青少年的社工專業，招募到青少年志工陳凌肯、林芯羽等孩子，利用寒假協助長輩量血壓、代寫書法，形成社區共同照護氛圍，也讓青少年透過陪伴服務展現能力與自信，以友善力量支持青少年與長輩，得到加乘效果。

東莒 長照

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