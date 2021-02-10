疏導春節連假交通 高市警申請保五警力投入觀光景點

春節7天連續假期，高雄警方預估大年初一至初四，各景點可能人車湧進遊客，除了在12處景點設停車場導引告示牌，高雄市警察局首度為年假，向警政署申請支援警力，警政署己核准由保五警察總隊派40名警力，投入高雄市的春節連假交通疏導勤務。

高雄市警交通大隊表示，2月10日至2月16日春節7天連假，考量疫情影響，今年春節假期的出國人數遽減，相對可能在年假當中，人潮湧向各景點，高雄各景點的遊客也可能比往年增加，才特別向警政署申請支援警力，除了保五總隊40名警力，高雄市警保安大隊也動員40名警力，共增加80名警力投入高雄春節交通疏導勤務。

春節連續假日，高雄警方除了在壽山、旗山老街、美濃花海、佛光山、義大世界、大樹舊鐵橋、南橫梅山至天池路段、崗山之眼、旗津、哈瑪星、西子灣、棧貳庫、駁二特區、三鳯中街等12處景點名勝規畫警力疏導交通，2月14日大年初三到2月15日大年初四下午1點至6點，因國道1號高雄端也實施高承載管制，警方也備置警力管制。