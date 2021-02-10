重點道路年終大洗掃 屏東掃街、水洗兼降空汙

入冬後中南部空汙品質不佳，屏東縣政府環保局首度與縣內64家砂石場合作，在過年前展開連續2天重點道路聯合大洗掃，並持續啟動空氣品質不良應變機制，共出動2台掃街車、20台加壓沖洗水車及2台灑水車、8台山貓及12名執行人員執行查核作業，總計執行長度78公里，預計可削減597公斤的PM10排放量，讓春遊民眾有個空氣清新的年假。

縣環保局長顏幸苑說，為還給返鄉民眾乾淨的回家道路，傳達安心過好年的理念，鎖定台1線、台3線、台22線及屏185線等砂石車輛經常行駛路段，1月21日邀集警察局、鄉公所、砂石場聯誼會、疏濬工程單位及相關道路主管機關，並結合本縣營建工地、砂石場及洗掃街計畫召開重點道路聯合大洗掃研商會議，協調砂石場及疏濬工程配合提早春節前停工。

她說，統一調度洗掃機具要求轄區內大型工地及砂石場於年前除針對所轄認養區域確實洗掃外，也要完成工區內整理，以防止道路塵揚逸散情形發生，減少空氣汙染，並要求於春節期間，大型營建工地、疏濬工程及砂石場每日皆需有指派聯絡人，建立共同管制窗口，有汙染立刻解決，以免有任何車行揚塵情事。

「維護空氣品質，春節不打烊！」她呼籲各事業單位共同注意空汙防制，春節期間各事業單位應主動做好汙染防制設施與自主管理，以善盡企業對環境保護責任，民眾若發現居家附近營建工地、砂石車等汙染行為，可撥打陳情專線08-7351928，將儘速派員至現場輔導業者改善，維護好空氣。