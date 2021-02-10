老人、弱勢者無法與家人過春節 高市社會局安排照顧
春節期間高雄市老人、公辦照顧機構的住民，部分由家人接回去過年，但仍有不少人無家人一起過年，仍留住機構內，或與家人吃完年夜飯後再回機構，高雄市社會局盡可能為這些老人、受照顧者安排日常照顧和年節活動。
位在鳳山的老人公寓崧鶴樓，目前有165位生活可以以理的老人家入住，春節期間有120位留住。為讓長輩感受年節氣氛，老人公寓管理單位從除夕到大年初四安排許多活動，包括下棋、唱卡拉OK、玩賓果及益智遊戲，讓老人家也能感受到熱鬧的春節氣氛。
位在燕巢深水的仁愛之家，自費和受養護照顧的180多位老人，今天仍有120人留住，仁愛之家根據往年的情況看，明天大年夜，可能會過半老人的家人來接老人家回去過年。公費照顧的60位老人，多無家人，會留住仁愛之家，仁家為了讓他們也感受到年節氣息，會在中餐或晚餐添1、2道年菜。
位在前鎮區的無障礙之家，住宿的有98名家民，今年過年預計有22人到38人留住。無障礙之家主任陳桂英說，有些家民的家人會接他們回去吃團圓飯，然後送他們回到無障礙之家，但像70歲最年長的家民，父母已不在了，兄弟姊妹也老了，沒有親人接去過年，都留在無障礙之家和其他家民、輪值的教保人員一起過年。
「高雄市陽光家園」照顧經由社會局社工員及高雄少年法院評估轉介，因家庭遭逢變故、失功能或有安置輔導需求的12歲到18歲少年，這些少年過年期間無法返家，家園為讓他們感溫馨年節的氣氛，社工及生活輔導員安排年節活動，也帶少年們到美濃、阿公店水庫走走，也和他們一起觀賞電影。
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