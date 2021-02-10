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高雄元亨寺不開放除夕敲鐘祈福 鳳山天公廟暫不燒金紙

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
每年春節期間總會湧入很多信眾祈福的高雄鳳山天公廟，今年配合防疫，大年初一到初九不燒化金紙。記者楊濡嘉／攝影
每年春節期間總會湧入很多信眾祈福的高雄鳳山天公廟，今年配合防疫，大年初一到初九不燒化金紙。記者楊濡嘉／攝影

為了新冠肺炎的防疫，高雄市許多寺廟取消或調整部分春節祈福活動，民眾要到這些寺廟走春祈福，要注意廟方公布的訊息。

高雄市打鼓岩元亨寺公告，往年除夕會開放給信眾參加的敲鐘祈福，今年雖照常在除夕（11日）晚間進行，但不對外開放，至於大年初一到初三的千佛法會照常舉辦，廟方籲請民眾一定要戴口罩

元亨寺同時寶塔（納骨塔）在春節期間本來都會開放供民眾前往祭拜先人，今年有所調整，自今天（農曆12月29日）起到15日（大年初三），都不開放。

每年春節期間總會湧入很多信眾的高雄鳳山天公廟，為減少群聚，在廟裡廟外都掛上布條告知信眾，大年初一到初九，金爐暫時關閉，廟裡.不販賣金紙，也不燒化金紙，廟內外一律不擺設供桌，入廟也一定戴口罩。

高雄苓雅區關帝廟（武廟）公告，本來大年初一到十五要進行「春節食用平安壽麵」活動，但今年為因應新冠肺炎疫情升溫，另考量接觸傳染及飛沫傳染可能，因此停辦，也請信眾到廟參拜時，務必隨時戴上口罩。

每年春節期間總會湧入很多信眾祈福的高雄鳳山天公廟，今年配合防疫，大年初一到初九不燒化金紙。記者楊濡嘉／攝影
每年春節期間總會湧入很多信眾祈福的高雄鳳山天公廟，今年配合防疫，大年初一到初九不燒化金紙。記者楊濡嘉／攝影

春節 新冠肺炎 口罩

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