RUN FOR FUTURE順發x港都公益路跑 活動結餘助偏鄉學子

「RUN FOR FUTURE 順發x港都公益路跑」4月18日星期日在高雄世運主場館舉行。主辦單位表示，響應清零計畫順利，希望大家多個戶外活動選項，特別開放「限期報名」，2月15日截止。比賽分為21K、10K、5K、5K健走組、5K健走兒童組，活動結餘將捐助偏鄉孩子。

「一個人，走的快；一群人，走得遠。」順發3C董事長吳錦昌表示，在貧富失衡的年代，孩子的出身會影響他最遠能走到哪裡，教育是一本幫助孩子打破階級限制的護照。「RUN FOR FUTURE為未來而跑」的活動結餘，將全數捐助弱勢學子就學，幫助他們在未來可以擁有更多可能。2019年結餘98.6萬元，幫助了11所偏鄉學校的孩子。

主辦單位表示，Run For Future 順發X港都公益路跑活動，4月18日於高雄世運主場館舉辦。舉辦方嚴格遵照中央流行疫情指揮中心規定與建議，活動舉辦訊息以滾動式修正，提供參與者即時及正確資訊。活動前與活動期間落實符合規範之防疫措施。