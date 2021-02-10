走春補給心靈 金馬賓館當代美術館端藝文大菜迎賓

農曆春節假期來臨，高雄市金馬賓館當代美術館邀大家來一趟藝文走春，僅除夕當日休館，小年夜、初一至初五皆開館營運。入館門票可折抵美術館內餐飲消費，初二至初四加開春節限定定時導覽，由專業人員解說全館六大藝術與設計展覽。

永添藝術公司2016年12月接手高雄歷史建築－金馬賓館，投入人力與物力，挽救即將消失的建築工藝，修建荒廢已久建築，並打造為當代美術館。金馬賓館當代美術館2018年底開館經營，選擇以獨資方式承擔場館經營盈虧，開館迄今，已累積24檔國際觀點交流、15檔展覽企劃，也透過出版與學術研究持續回饋社會。

金馬賓館當代美術館2020年受世界首要旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）封為「高雄首選美術館」，藝術家賴志盛、巴塞爾藝術展（Art Basel）台灣貴賓代表李晏禎預計2月20日下午辦創作對談。從賴志盛的經典創作「原寸素描」談起，解析藝術和觀眾在現地創作中的角色關係，及如何走入賴志盛的創作，歡迎報名。

藏身於金馬賓館當代美術館內的ALIEN美術館餐廳，打造從滿足味蕾到體驗五感六覺的藝術環境。近日大人系「愛爾蘭咖啡」是西洋情人節的人氣首選，馥郁醇厚的黑咖啡基底，融入辛香溫潤的威士忌調和，加上一層綿密的鮮奶氣泡，瀰漫幸福滋味。