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走春補給心靈 金馬賓館當代美術館端藝文大菜迎賓

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
金馬賓館當代美術館陪伴民眾過新年，僅除夕休館，小年夜、初一至初五皆開館營運，門票可折抵美術館內餐飲消費，也能暢遊全館藝術特展與典藏展。圖／金馬賓館當代美術館提供
金馬賓館當代美術館陪伴民眾過新年，僅除夕休館，小年夜、初一至初五皆開館營運，門票可折抵美術館內餐飲消費，也能暢遊全館藝術特展與典藏展。圖／金馬賓館當代美術館提供

農曆春節假期來臨，高雄市金馬賓館當代美術館邀大家來一趟藝文走春，僅除夕當日休館，小年夜、初一至初五皆開館營運。入館門票可折抵美術館內餐飲消費，初二至初四加開春節限定定時導覽，由專業人員解說全館六大藝術與設計展覽。

永添藝術公司2016年12月接手高雄歷史建築－金馬賓館，投入人力與物力，挽救即將消失的建築工藝，修建荒廢已久建築，並打造為當代美術館。金馬賓館當代美術館2018年底開館經營，選擇以獨資方式承擔場館經營盈虧，開館迄今，已累積24檔國際觀點交流、15檔展覽企劃，也透過出版與學術研究持續回饋社會。

金馬賓館當代美術館2020年受世界首要旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）封為「高雄首選美術館」，藝術家賴志盛、巴塞爾藝術展（Art Basel）台灣貴賓代表李晏禎預計2月20日下午辦創作對談。從賴志盛的經典創作「原寸素描」談起，解析藝術和觀眾在現地創作中的角色關係，及如何走入賴志盛的創作，歡迎報名。

藏身於金馬賓館當代美術館內的ALIEN美術館餐廳，打造從滿足味蕾到體驗五感六覺的藝術環境。近日大人系「愛爾蘭咖啡」是西洋情人節的人氣首選，馥郁醇厚的黑咖啡基底，融入辛香溫潤的威士忌調和，加上一層綿密的鮮奶氣泡，瀰漫幸福滋味。

為實踐深耕高雄藝文能量初衷，推出美術館「周三市民日」，即日起至2021年5月30日止，凡高雄市民周三參觀皆可享半票（150元）優惠，更多資訊可至官方粉絲專頁查詢。

藝術家賴志盛現場解說，與藝術同好交流。圖／金馬賓館當代美術館提供
藝術家賴志盛現場解說，與藝術同好交流。圖／金馬賓館當代美術館提供
「土星工作室」進駐金馬賓館ALIEN選物空間，充滿設計感的生活陶器，質感出色。圖／金馬賓館當代美術館提供
「土星工作室」進駐金馬賓館ALIEN選物空間，充滿設計感的生活陶器，質感出色。圖／金馬賓館當代美術館提供
「愛爾蘭咖啡」有豐富層次與滋味。圖／金馬賓館當代美術館提供
「愛爾蘭咖啡」有豐富層次與滋味。圖／金馬賓館當代美術館提供
金馬賓館當代美術館陪伴民眾過新年，僅除夕休館，小年夜、初一至初五皆開館營運，門票可折抵美術館內餐飲消費，也能暢遊全館藝術特展與典藏展。圖／金馬賓館當代美術館提供
金馬賓館當代美術館陪伴民眾過新年，僅除夕休館，小年夜、初一至初五皆開館營運，門票可折抵美術館內餐飲消費，也能暢遊全館藝術特展與典藏展。圖／金馬賓館當代美術館提供

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