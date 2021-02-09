快訊

女兒坐「笑傲飛鷹」猝死求償三敗 法院：六福村合規定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏縣府加菜金慰勞清潔員 感謝市容整潔的幕後英雄

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府、屏東市公所今天下午至屏東市公所清潔隊為清潔人員加油打氣，並送上加菜金。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府、屏東市公所今天下午至屏東市公所清潔隊為清潔人員加油打氣，並送上加菜金。圖／屏東縣政府提供

疫情肆虐至今，清潔隊員除維持環境清潔，也替各重點區域消毒，光今年一月，就執行1344次消毒任務。屏東縣政府為感謝清潔隊員、防疫消毒英雄整年的辛勞，今天屏東縣長潘孟安、市長林協松與環保局長顏幸苑前往屏東市公所清潔隊為清潔人員加油打氣，並致贈加菜慰勞金。

縣府指出，屏東縣人口數超過81萬人，且幅員廣大，但全縣只有1103名清潔隊員肩負著全縣防疫消毒，及環境清潔等重大任務，無畏風吹日曬、惡臭艱辛從垃圾清運、街道清掃、資源回到環境防疫消毒，只為讓民眾有乾淨整潔且安全的環境。

環保局統計，今年1月，清潔隊員重點區域消毒工作，分為觀光景點共執行496次消毒、大型營業場所50次、交通場站72次、學校與民眾洽公機關場所437次，共計1344次。

潘孟安說，春節將至，大掃除使垃圾量倍增，加上觀光人潮也會讓垃圾量增加，清潔隊員則必須犧牲春節陪伴家人的時光，在角落默默付出，因此，今天特別頒發加菜金感謝維護市容整潔的幕後英雄。

屏東縣政府 潘孟安

延伸閱讀

挺醫護！ 屏東縣長潘孟安帶2卡車水果300萬贈桃園

屏東熱博今登場 中華職棒吉祥物現身3D彩繪稻田

影／屏東縣民公園大蛻變 工業遺構水岸公園誕生

外傳接農委會主委 潘孟安：不可能、留在屏東跟大家打拚

相關新聞

屏縣府加菜金慰勞清潔員 感謝市容整潔的幕後英雄

疫情肆虐至今，清潔隊員除維持環境清潔，也替各重點區域消毒，光今年一月，就執行1344次消毒任務。屏東縣政府為感謝清潔隊員...

高雄捷運、輕軌春節加開班次 防疫機器人亮相服務

春節連假期間，高雄捷運將視人潮狀態機動加密列車班距載運，高捷表示，考量大年初三（2/14）及初四（2/15）為民眾出遊高...

陳其邁過年守高雄 提醒出遊民眾各風景區全程戴口罩

高雄市長陳其邁今天到四維養護工程隊，慰問各養護隊輪值留守同仁，向大家拜早年並致贈水果禮盒、加菜金。他表示，今年過年也會守...

高雄上午空品局部紅色警示 午後稍轉好

南部連日空品拉警報，讓民眾想外出踏青有些顧慮，高雄市環保局表示，今天戶外空氣品質為「局部紅色警示」，午後空氣有機會轉好

今年春節 高雄市景點新增這些免費停車場

疫情期間出國不易，今年春節遊客可能多在國內旅遊，市府預估高雄市各大景點周邊將衍生停車問題，交通局今表示，將在鼓山區等9區...

高雄福山公園全新改造 老少共融樂趣無窮

占地1.27公頃的高雄市左營區福山公園，投入2600萬改造後全新啟用，公園遊戲場有彩繪塗鴉牆、砂坑及結合攀爬網、攀岩板的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。