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屏縣府加菜金慰勞清潔員 感謝市容整潔的幕後英雄
疫情肆虐至今，清潔隊員除維持環境清潔，也替各重點區域消毒，光今年一月，就執行1344次消毒任務。屏東縣政府為感謝清潔隊員、防疫消毒英雄整年的辛勞，今天屏東縣長潘孟安、市長林協松與環保局長顏幸苑前往屏東市公所清潔隊為清潔人員加油打氣，並致贈加菜慰勞金。
縣府指出，屏東縣人口數超過81萬人，且幅員廣大，但全縣只有1103名清潔隊員肩負著全縣防疫消毒，及環境清潔等重大任務，無畏風吹日曬、惡臭艱辛從垃圾清運、街道清掃、資源回到環境防疫消毒，只為讓民眾有乾淨整潔且安全的環境。
環保局統計，今年1月，清潔隊員重點區域消毒工作，分為觀光景點共執行496次消毒、大型營業場所50次、交通場站72次、學校與民眾洽公機關場所437次，共計1344次。
潘孟安說，春節將至，大掃除使垃圾量倍增，加上觀光人潮也會讓垃圾量增加，清潔隊員則必須犧牲春節陪伴家人的時光，在角落默默付出，因此，今天特別頒發加菜金感謝維護市容整潔的幕後英雄。
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