罷免高閔琳連署不足 公民團體補件9483份

罷免民進黨高雄市議員高閔琳案第二階段連署不足5000多份，罷免團體發言人陳清茂今天補件9483人連署名冊後表示，在短時間內能收到這麼多份連署書，對第二階段結果有信心。

公民團體提議罷免高雄市第3選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）議員高閔琳，經查對連署名冊結果，原連署2萬1472人，不合規定刪除7813人，未達法定二階連署人數1萬9144人以上，尚不足5485人連署名冊。

中選會日前通知罷免領銜人，並限期在文到後10天內向高雄市選舉委員會補提連署人名冊，屆期不補提或補提仍不足規定人數，中選會將宣告罷免案不成立。

陳清茂下午到高雄市選委會補件，他事後接受媒體聯訪時指出，感謝第3選區選民1個人拉6人，才有辦法在幾天內，蒐集到1萬869份連署書，經總部剔除1386份不合格連署書後，向高雄市選委會補件9483份連署書。

他表示，高閔琳聽不見基層聲音，她還稱是岡山的女兒，但他身為彌陀之子，有人民站在身後，雖然鳳山罷免無黨籍高市議員黃捷沒成功，但每區選情不同，他對二階結果有信心，只是沒把握中選會怎麼剔除連署書；他也盼二階通過後，能與高閔琳單槍匹馬對決，別找中央奧援。

面對罷免連署，高閔琳指出，尊重對方罷免權利，但她當議員這些日子以來一直兢兢業業，往後也會繼續做好議員工作，為地方服務，相信台灣民主能戰勝報復性罷免。