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補足高雄輕軌沿線停車供給 6校今起開放校園停車

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
為增加高雄輕軌二階沿線路外停車供給，交通局與沿線正興國小、高雄高工、鼎金國中、新上國小、龍華國中、龍華國小6所學校合作，利用課後時間釋出校內空間供停車。記者蔡孟妤／攝影
為增加高雄輕軌二階沿線路外停車供給，交通局與沿線正興國小、高雄高工、鼎金國中、新上國小、龍華國中、龍華國小6所學校合作，利用課後時間釋出校內空間供停車。記者蔡孟妤／攝影

高雄輕軌二階工程取消沿線部分路邊停車格，市府另覓停車空間補足，今與沿線6所學校簽約合作，在課後時間釋出空間供停車，並由交通局統一委外管理，共提供306格小型車位，採每小時30元計時收費，另有販售月票，即起開放使用。

為增加輕軌二階沿線路外停車供給，交通局與沿線正興國小、高雄高工、鼎金國中、新上國小、龍華國中、龍華國小6所學校合作，利用課後時間釋出校內空間供停車，共提供306格小型車位，由交通局統一委託廠商管理，即起開放使用。

交通局長張淑娟今與6校校長於新上國小簽訂合作契約，副市長林欽榮見證，宣布自即日起開放正興國小25格、高雄高工53格、鼎金國中54格、新上國小62格、龍華國中51格、龍華國小61格於課後供停車，每小時30元，另售有月票。

林欽榮表示，交通局會協助學校整理停車場鋪面、裝設鐵捲門及監視器設備等，停車場並採車牌辨識系統及簡便的實名制認證方式，增加安全性。市府也推出「高雄好停車」APP供民眾查詢全市公、民營及各校停車位置及剩餘格位等資訊。

林欽榮說，這是學校開放停車並統一管理的第一步，未來還會有更多學校加入，停車所得扣除成本後將分潤給學校，挹注校務基金。

交通局表示，高雄輕軌二階工程共沿線取消7.3公里約345個停車格，除了6校提供306格外，市府也另將興建立體停車場等路外停車空間，共可釋出或新增3024個停車格。

為增加高雄輕軌二階沿線路外停車供給，交通局與沿線正興國小、高雄高工、鼎金國中、新上國小、龍華國中、龍華國小6所學校合作，利用課後時間釋出校內空間供停車。記者蔡孟妤／攝影
為增加高雄輕軌二階沿線路外停車供給，交通局與沿線正興國小、高雄高工、鼎金國中、新上國小、龍華國中、龍華國小6所學校合作，利用課後時間釋出校內空間供停車。記者蔡孟妤／攝影

高雄輕軌 停車場 林欽榮

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