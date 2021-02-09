快訊

部桃危機解除 北北桃醫院明起恢復正常探病機制

直播／本土病例+1！案863部桃護理師一家7口全染疫

周春米年前替學生請命 籲教育部速核操場整建案

中央社 / 屏東縣9日電

春節連假明天展開，民進黨立委周春米今天邀請屏東縣教育處、高樹鄉長、民代等人會勘高樹國小等學校操場，呼籲行政院及教育部讓「操場整建專案」盡速通過。

周春米今天邀請屏東縣政府教育處、屏東縣議員陳明達及何春美、高樹鄉長王樹圍、高樹鄉民代表等人會勘高樹國小等操場跑道的狀況，只見操場跑道到處破洞。

周春米指出，自從2016年擔任立委開始，就持續接獲各個學校的陳情，再加上農曆過年前她到市場向鄉親拜早年，都有家長提及小朋友就讀學校的操場慘況，希望她能夠督促教育部趕快提出改善作為，讓家長放心。

周春米強調，這5年多來，她在立法院質詢教育部、帶著教育部官員南下屏東會勘學校操場跑道，甚至和其他立委召開「50億專案補助全國中小學操場跑道整建記者會」，要求教育部以專案補助所有亟待改善的學校操場跑道。

周春米說，像高樹國小這樣破碎的操場，希望行政院和教育部能聽到家長們的陳情聲音，讓「操場整建專案」盡速通過，給所有家長、學生一份新年賀禮。

屏東縣政府 教育部 周春米

延伸閱讀

屏東市新春點燈 千禧、屏東公園與萬年溪連成賞燈路線

屏東下屆縣長參選熱烈 拜年布條看板熱鬧街頭

蘇震清千萬交保後 「蘇家」政治香火延續現危機

屏南快速道路露出曙光 地方盼不是玩文字遊戲

相關新聞

高雄捷運、輕軌春節加開班次 防疫機器人亮相服務

春節連假期間，高雄捷運將視人潮狀態機動加密列車班距載運，高捷表示，考量大年初三（2/14）及初四（2/15）為民眾出遊高...

陳其邁過年守高雄 提醒出遊民眾各風景區全程戴口罩

高雄市長陳其邁今天到四維養護工程隊，慰問各養護隊輪值留守同仁，向大家拜早年並致贈水果禮盒、加菜金。他表示，今年過年也會守...

高雄上午空品局部紅色警示 午後稍轉好

南部連日空品拉警報，讓民眾想外出踏青有些顧慮，高雄市環保局表示，今天戶外空氣品質為「局部紅色警示」，午後空氣有機會轉好

今年春節 高雄市景點新增這些免費停車場

疫情期間出國不易，今年春節遊客可能多在國內旅遊，市府預估高雄市各大景點周邊將衍生停車問題，交通局今表示，將在鼓山區等9區...

高雄福山公園全新改造 老少共融樂趣無窮

占地1.27公頃的高雄市左營區福山公園，投入2600萬改造後全新啟用，公園遊戲場有彩繪塗鴉牆、砂坑及結合攀爬網、攀岩板的...

斥資500萬 龍巖冽泉「打掉重練」

龍巖冽泉位在高雄柴山腳下，以湧泉為特色，去年5月韓市府水利局在當地施作排水工程，遭柴山會等批評工法水泥化，破壞水文生態，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。