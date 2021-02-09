周春米年前替學生請命 籲教育部速核操場整建案

春節連假明天展開，民進黨立委周春米今天邀請屏東縣教育處、高樹鄉長、民代等人會勘高樹國小等學校操場，呼籲行政院及教育部讓「操場整建專案」盡速通過。

周春米今天邀請屏東縣政府教育處、屏東縣議員陳明達及何春美、高樹鄉長王樹圍、高樹鄉民代表等人會勘高樹國小等操場跑道的狀況，只見操場跑道到處破洞。

周春米指出，自從2016年擔任立委開始，就持續接獲各個學校的陳情，再加上農曆過年前她到市場向鄉親拜早年，都有家長提及小朋友就讀學校的操場慘況，希望她能夠督促教育部趕快提出改善作為，讓家長放心。

周春米強調，這5年多來，她在立法院質詢教育部、帶著教育部官員南下屏東會勘學校操場跑道，甚至和其他立委召開「50億專案補助全國中小學操場跑道整建記者會」，要求教育部以專案補助所有亟待改善的學校操場跑道。

周春米說，像高樹國小這樣破碎的操場，希望行政院和教育部能聽到家長們的陳情聲音，讓「操場整建專案」盡速通過，給所有家長、學生一份新年賀禮。