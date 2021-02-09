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精神障礙者融入社區生活 高雄2處家園式照顧有成果

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市社會局長謝琍琍（左一）過年前到照顧精神障礙者家園關懷住民生活。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局長謝琍琍（左一）過年前到照顧精神障礙者家園關懷住民生活。圖／高雄市社會局提供

為了幫助穩定控制的精神障礙者獨立且融入社區生活，高雄市社會局設立了家庭式的精神障礙者社區居住支持服務據點「臻愛家園」和「樂活家園」，兩處家園各可容6名住民生活，有專業教保員協助住民學習、職訓，如住民要出去自行居住，也會協助租屋。目前兩處家園共居住了8人，白天工作，下班回家園，平時也和社區居民一起打掃社區公園，在社區中穩定生活。

高雄市社會局長謝琍琍過年前到「臻愛家園」和「樂活家園」向住民拜早年，關懷他們的生活，也和住民共進晚餐，住民們秀出在家園學得的廚藝，端出一道道家常好菜招待賓客，有人拿出在家園學習完成的畫作，介紹畫的內容。

住在臻愛家園的「小琪（化名）」 表示，在家園裡學習安排自己的生活，參與社區活動，學畫，每天十分充實，作品還展示分享，生活不再失序，和一般人一樣，過著自立充實的生活。

社會局表示，「臻愛家園」和「樂活家園」的住民不是免費居住，每人每月要付3000元到4000元的租金，所以有人白天工作，是有收入的；他們居住沒有期限，如果情況穩定，想搬出去住，教保人員會協助租屋，要是有較嚴重的病情，會轉到醫院或照護機構治療，這些都會由相關人員進一步評估。

高雄市社會局為弱勢者設立的家園目前有11 處，分別照顧肢體障礙者、心智障礙者和精神障礙者，「臻愛家園」和「樂活家園」以精神障礙者為主。 謝琍琍說，精神障礙者的居住需求容易被忽略，未來社會局將結合社會住宅，發展精神障礙者多元的社區居住模式，讓社區居住服務有更多選擇。

高雄市

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