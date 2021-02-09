陳其邁慰問養工處春節留守人員 發放加菜金

年節期間工務局養護工程處值勤不打烊，高雄市長陳其邁今天至四維養護工程隊慰問養護隊輪值留守同仁，並致贈水果禮盒與新台幣6萬元加菜金，感謝養工弟兄在春節仍堅守工作崗位。

陳其邁說，在過去一年裡，養工處同仁認真打拚，為高雄市道路、公園及綠地的維護管理盡心盡力，在除夕到初二這段期間，養護隊在各個工作據點、公園綠地、公廁、自行車道等地方仍須留守，執行各項巡查管理維護工作，感謝這些同仁，才能讓市政運作得更加順利。

針對過年，陳其邁受訪表示，假如大家想戶外走走，要注意高雄市風景區，現在全程必須戴口罩、注意維持社交距離並消毒。他指出，在武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊下，台灣是亂世福地，希望全民共同確保戰果。

養工處表示，秉持著春節不打烊的精神，已排定春節輪值表，自有及廠商隨時整備機具有挖土機20部、山貓15部、抓斗車25部及人力60員待命，做好公共設施維護管理業務，確保市民擁有優質的過年環境。

另因應春節假期防疫需求，養工處在公園及人流聚集重點公園，如右昌森林公園、原生植物園、凹仔底森林公園、中都濕地公園、熱帶植物園、中央公園、衛武營都會公園、小港森林公園、福山公園等，將派員宣導保持社交距離、戴口罩，做好防疫措施。