高雄捷運、輕軌春節加開班次 防疫機器人亮相服務

春節連假期間，高雄捷運將視人潮狀態機動加密列車班距載運，高捷表示，考量大年初三（2/14）及初四（2/15）為民眾出遊高峰期，除既定班距外，紅線每日加開58趟次、橘線加開40趟次；輕軌系統以假日營運班距運行，大年初一（2/12）起至大年初五（2/16）延長營運至凌晨12點，亦將視人潮機動加密班距。

另尖峰時刻高雄捷運每4分鐘即有一班車，輕軌最短約10分鐘一班車，以因應旅運需求。

另配合政府防疫政策及推動高雄捷運智能化服務，高捷公司新春期間攜手創科智盈科技有限公司推出站務智慧多功能防疫抗菌機器人駐站服務，即日起至8月8日，擺放於R11高雄車站及R16左營2個重運量交通轉運站，民眾可利用機器人進行無接觸式手部消毒，針對體溫較高者，也能在出入口協助辨識，降低風險。

高捷公司引進「KAIROS智慧多功能殺菌防疫機器人」，具有空氣清淨、環境噴霧抗菌、紫外線殺菌、感應噴霧酒精洗手及體溫偵測警示等功能，可透過APP控制行走及消毒液噴灑頻率，提供定點環境消毒及酒精乾洗手，避免因觸碰病毒或細菌殘留，影響下一位使用乘客。

高捷公司在連假期間也推出建議行程及各項活動，配合高雄輕軌2月28日前全線免費搭乘活動，由象徵「愛與正義」的輕軌司機員克萊兒及克芮兒組成的「輕軌少女隊」也推出專屬彩繪輕軌列車，穿梭在城市街頭，即日起至2月16日止，凡於高雄捷運或高雄輕軌臉書專頁指定貼文上傳「輕軌少女隊」彩繪列車照片完成任務後，即可抽千元禮券、紀念版一卡通等好禮。

另於R10美麗島站、R11高雄車站商品館、R16左營站旅遊諮詢處全館消費不限金額，隨機贈送2021高捷限定款春聯乙款。高捷「鳳翼天翔．美麗島站-地之篇」互動體感場域也將於大年初一更新主秀內容，給民眾驚喜。