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陳其邁過年守高雄 提醒出遊民眾各風景區全程戴口罩
高雄市長陳其邁今天到四維養護工程隊，慰問各養護隊輪值留守同仁，向大家拜早年並致贈水果禮盒、加菜金。他表示，今年過年也會守在高雄，高雄天氣好、交通又方便，假如大家在家裡悶的時候，可以戶外走走，但是要注意高雄市現在所有的風景區，全程都必須戴口罩。
陳其邁表示，假如有室內群聚或者是人潮多的地方，更是要戴口罩、消毒，並注意保持社交距離。還是要提醒大家，過年難得可以跟家人朋友相聚，一起聊聊一年來的心情，尤其台灣在武漢肺炎的衝擊，可以說是亂世福地，好的防疫成績都是全民大家共同努力的結果，所以要確保戰果。現在大家都非常羨慕台灣，說作為台灣人很幸福，相信過年大家能夠闔家團圓是最幸福的一件事情。
陳其邁和議員們謝謝養工處同仁認真打拚，過去一年為高雄道路、公園及綠地的維護管理盡心盡力，在除夕到初二這段期間，養護隊的同仁在各個工作據點、公園綠地、公廁、自行車道等地方仍需留守，執行各項巡查管理維護工作，因為這些同仁，市政才能運作得更加順利。
養工處表示，已排定春節輪值表，自有及廠商隨時整備機具有挖土機20部、山貓15部、抓斗車25部及人力60員待命，做好公共設施維護管理業務，確保民眾擁有優質的過年環境。另因應春節假期防疫需求，養工處於轄管公園及人流聚集的主要遊憩據點重點公園，如右昌森林公園、原生植物園、凹仔底森林公園、中都濕地公園、熱帶植物園、中央公園、衛武營都會公園、小港森林公園、福山公園等公園，將派員宣導保持社交距離、戴口罩，做好防疫措施。
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