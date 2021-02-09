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高雄上午空品局部紅色警示 午後稍轉好
南部連日空品拉警報，讓民眾想外出踏青有些顧慮，高雄市環保局表示，今天戶外空氣品質為「局部紅色警示」，午後空氣有機會轉好
下半天受海風增強影響，地表汙染物濃度降低，空氣品質漸轉為「橘色提醒至普通」等級。
高雄市環保局官方Line「空品報你知」觀測，今天上午戶外空氣品質為「局部紅色警示」，總體汙染物濃度比昨天稍有降低。隨著大環境東北風增強，海峽、中北部風速也加大，前幾天氣流停滯狀況有明顯改善。
不過，微弱偏北風將汙染物往南推送後，隨著氣流抵達下風處弱風區，在南台南、高雄、屏東」區域，上風處傳輸的汙染開始累積，且此處擴散條件較差，本地汙染也不容易散逸，空氣品質仍相對較差，等午後海風環流進入後，空氣就能明顯好轉。
今天天氣白天暖、晚上涼，早晚溫差大。運動建議方面，建議上半天要減少戶外劇烈運動。興達電廠發電量目前1、2、4號機停機中，3號機友善降載減排。
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